Milica imala svjetsku bronzu u džepu: Centimetri je dijelili od postolja

Milica Gardašević nije došla do medalje na Svjetskom prvenstvu na zatvorenom u Glazgovu, ali do Pariza ima vremena da se popravi za tih nekoliko centimetara!

Izvor: Ben STANSALL / AFP / Profimedia

Nije otišla na Svjetsko prvenstvo na zatvorenom Ivana Španović, ali jeste Milica Gardašević. 25-godišnja atletičarka imala je u jednom momentu pred kraj takmičenja bronzu u džepu, ali nažalost nije došla do nje.

Milica je sa šestog mjesta otišla među prvih osam poslije prva tri skoka, a onda je u četvrtoj seriji skočila 6,74! U petom skoku je bila lošija sa 6,59, ali su je nadskočile Fatima Dijame sa 6,78, Mikaele Asani sa 6,77 i Anik Kelin sa 6,75. Ušla je na kraju kao šesta u posljednju šestu seriju. Nažalost na kraju je prestupila u šestoj seriji i ostala je bez medalje.

Ipak ovo joj je do sada bio najbolji rezultat u karijeri i pred Olimpijske igre pokazala je da može da se takmiči sa najboljima. Na kraju je skočila samo četiri centimetra kraće od Fatime Dijame koja je uzela bronzu. Zlato je otišlo u ruke Tare Dejvis-Vudhol koja je jedina preskočila sedam metara i došla do 7,07, dok je drugoplasiralana Amerikanka Mona Nikols stigla do 6,85, a Fatima Dijame je bila na 6,78 ka bronzana.