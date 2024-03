Novak Đoković otputovao je u Ameriku da bi eventualno odigrao dva turnira, a vraća se poslije samo dva meča protiv anonimusa.

Izvor: Charles Baus / Zuma Press / Profimedia

Novak Đoković uzalud je išao u Ameriku, gledajući iz teniskog ugla. Otputovao je za Kaliforniju značajno prije početka Indijan Velsa, bio u avionu zajedno sa Rafaelom Nadalom i prešao "pola svijeta" da bi u SAD odigrao samo dva meča. Ispao je u trećem kolu turnira u Indijan Velsu i to od malo poznatog tenisera Luke Nardija (Italija), nakon što je prethodno pobedio donekle isto anonimnog Aleksandra Vukića, pa je onda odlučio da odustane od učešća na Mastersu u Majamiju.

Da stvari nisu idealne moglo je da se vidi već na prvom meču protiv Australijanca. Proveo je više od dva sata na terenu, što je tumačeno tako da je "zarđao" poslije mjesec i po van terena, što mu se događalo i ranije i sasvim je razumljivo za fazu karijere u kojoj se nalazi. Dobio je prvi set protiv Vukića za oko pola sata (6:2) i onda kao da je stao. Izgubio je servis, ušao u kontraritam, čak i kad je vratio brejk, ubrzo ga je izgubio, pa poslije toga i set (5:7). U trećem je na suvi kvalitet završio meč i prošao dalje (6:3), mada je i sam svjestan bio da to ne izgleda dobro.

Imao je dan odmora da napravi analizu, da vidi gdje su greške i da podigne nivo igre. Čekao ga je duel sa 123. igračem svijeta, na papiru lagan posao. Umjesto toga - doživio je prvi poraz u karijeri protiv "laki luzera". Prvi set je izgubio rutinski (6:2), nije imao nijednu brejk šansu. Luka jeste igrao bolje nego inače, mada je i laicima jasno da je u tom duelu samo Novak mogao da izgubi, a ne Italijan da dobije. I i izgubio je, pa je u ta dva meča proveo oko četiri i po sata na terenu.

Vidi opis Novak je uzalud išao u Ameriku: Putovao preko svijeta za četiri sara - da li je vrijedilo? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Antoine Couvercelle / Panoramic / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Charles Baus / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Charles Baus/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: X/Liam/Screenshot Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Mal Taam / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Antoine Couvercelle / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Poraz je ujedno značio i da Novak poslije dugo vremena dočekuje proljeće bez trofeja. Obično je sve kretalo titulom na Australijan openu ili na nekom od turnira poslije toga. Ove godine to nije slučaj. I u najboljem slučaju prvi trofej može da osvoji tek u aprilu. Prijavljen je za turnir u Monte Karlu (od 7. do 14. aprila), mada još uvijek zvanično nije potvrdio da će tu igrati, a poznato je i to da se već tradicionalno na tom turniru muči i "probija led" poslije duge pauze.

Poslije Monte Karla igra se Masters u Madridu (24. april - 5. maj), pa Masters u Rimu (od 8. do 19. maja), pa onda Rolan Garos (od 26. maja do 9. juna). Jasno je da je prioritet grend slem u Francuskoj, kao priprema za Olimpijske igre i napad na zlatnu medalju. Velika je vjerovatnoća i da će propustiti i neki od spomenutih Masters turnira, vjerovatno Madrid, ali će se više detalja o tome znati u narednom periodu.

Između Melburna i Indijan Velsa Novak nije igrao čak 44 dana, to je pauza koja mu očigledno ne odgovara u ovoj fazi karijere. Više puta je u javnosti isticao koliki značaj za njega sada imaju porodica i djeca, koliko mu znači provedeno vrijeme sa Stefanom i Tarom i to je naveo i kao jedan od razloga za otkazivanje učešća u Majamiju. Želi više da se posveti najbližima i ulozi oca, a ne tenisera. Djeluje da će naredni period iskoristiti baš za to i da će tek poslije toga da krene sa pripremama za sezonu turnira na šljaci. I to je legitimno poslije svih uspjeha koje je ostvario, "milion" osvojenih turnira i ispisivanja istorije. Riješio je da uzme malo vremena za sebe i familiju i da ponovo pronađe "glad" i želju za novim trofejima.

Nije sve toliko negativno za najvećeg u istoriji. To se odnosi na drugu stranu posla, marketinšku. Sa svojim timom uradio je dobar posao u tome u Americi, gledao je NBA meč Nikole Jokića, gostovao je u emisijama, igrao fudbal sa Arinom Sabalenkom, dao je nekoliko intervjua, igrao je tenis sa glumicom Šarliz Teron, družio se sa Kejti Peri i Lindzi Von, družio se sa studentima na UCLA univerzitetu u Los Anđelesu. Sve to sigurno je pomoglo da i Amerikanci shvate kakav je Novak ustvari i da nije onakav kakvim su ga često opisivali tamošnji mediji tokom perioda u kojem mu je bio zabranjen ulazak u zemlju.

Možda su mu te aktivnosti van terena i oduzele energiju za tenis. Možda su to učinili i novi poslovni poduhvati. U svakom slučaju, u svom stilu je ponovo "presjekao" i shvatio da nema potrebe da se uigrava na američkom betonu kada ga čeka evropska šljaka. Zato ga Majami neće vidjeti.