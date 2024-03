Novak Đoković ispao je sa turnira u Indijan Velsu i sada se očekuje odluka u vezi učešća na Mastersu u Majamiju.

Izvor: JULIAN FINNEY / Getty images / Profimedia

Novak Đoković doživio je šokantan poraz u trećem kolu Indijan Velsa. Umjesto borbe za titulu izgubio je od malo poznatog italijanskog igrača Luke Nardija. Poslije svega što se dogodilo postavljalo se jedno pitanje - da li će igrati na Mastersu u Majamiju?

Turnir na Floridi igra se od 20. do 31. maja i prema pisanju "Sport kluba" na njemu se neća naći srpski teniser. On se nalazi na spisku učesnika, ali to ništa ne znači dok sam igrač to zvanično ne potvrdi. Iako to još nije učinio oficijalno, navodno je riješio da ipak ne bude na drugom Mastersu u Americi.

Ovakva odluka po malo je iznenadila mnoge. Prvenstveno zbog činjenice da pet godina nije igrao na ova dva turnira. Izgleda da ga tamo nećemo gledati ove godine...

Hoće li Đoković igrati u Majamiju? Ovakvu odluku mnogi nisu očekivali

Srpski igrač je šest puta osvajao turnir u Majamiju, poslednji put 2016. godine, a s obzirom na to da u ovoj godini još uvek nije osvojio nijedan pehar, očekivalo se da će probati to da prekine baš na tom turniru.

"Nisam navikao da nemam titulu u sezoni, uglavnom sam započinjao to u Australiji, Dubaiju ili na nekom turniru. To je dio tenisa, nekada pobijedite, nekada izgubite. Pretpostavljam da će trofej koji osvojim biti sjajan, posebno zbog prekida negativnog ciklusa koji imam na posljednjih nekoliko turnira gdje nisam baš bio blizu najboljeg nivoa", rekao je Novak poslije poraza u Indijan Velsu.

On se nalazi na spisku učesnika za turnir u Monte Karlu, kao i Rafa Nadal, izgleda da je ovakvu odluku donio kako bi imao više vremena za pripremu turnira na šljaci gdje su mu Rolan Garos i Olimpijske igre glavni cilj.