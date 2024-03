Đoković htio da završi karijeru: "Iznevjerio sam sebe!"

Novak Đoković planirao da se povuče iz profesionalnog tenisa jer je - izdao sebe.

Novak Đoković je želio da prekine tenisku karijeru još prije više od pet godina! Šokantnu informaciju saopštio je najbolji teniser svih vremena u jednom od svojih intervjua. Dok je na američkoj turneji - gdje je neočekivano brzo ispao sa Indijan Velsa - Novak je ispričao kako je plakao pred operaciju koja mu je promijenila život, šta su mu u tom trenutku značile reči majke Dijane, kako su odreagovali njegovi saradnici i članovi porodice i zašto nije završio karijeru kada je prelomio da više ne želi da igra tenis!

U razgovoru koji daje potpuno nove detalje o životu srpskog tenisera Novak Đoković je pričao o najtežoj povredi koju je imao tokom profesionalne karijere. Bila je to povreda lakta zbog koje nije mogao da podigne ruku niti servira na pravi način. Igrao je pod bolovima i uz pomoć tableta, zaplakao što mora da se operiše, a zatim se vratio jači nego ikad i ispisao istoriju.

"Plakao sam poslije operacije, ali ne zbog bolova, već zato što sam iznevjerio sebe. Moja filozofija kaže da izbjegnem operaciju, da uradim sve što mogu da ne odem 'pod nož', a mama mi je bila tu. Rekao sam joj 'Mama, iznevjerio sam sebe', ona me je tješila i rekla da je to normalno i da to svi rade. To je bila ogromna promjena za mene. Tad sam imao 30 godina, što je za sportistu mnogo, ulazite u posljednju fazu karijere. Imao sam fantastičnu karijeru i niko mi nije rekao da usporim, da ne igram godinu ili dvije", ispričao je Đoković i dodao:

"Osjetio sam se da hoću da napustim tenis, nekoliko mjeseci nakon operacije sam ispao iz najboljih 20, igrao sam najgori tenis ikad. Gubio sam, osjećao sam se loše na terenu. Mislio sam da je to momenat. Onda sam morao da sredim svoj servis, taktiku, sve je to bio izazov. Okupio sam svoj tim, rekao sam im da se distanciram od profesionalnog tenisa, mislio sam da je vrijeme za sljedeće poglavlje. Bili su tu moja žena, moj menadžer, moj tim. Rekli su mi da sačekam, da se smirim, da razmislim jer sam bio 'usijane glave'. Izgubio sam meč u Majamiju i mislio sam da je to to, onda sam stao, podržali su me, zahvalan sam im na tome. Morao sam da se smirim, ubrzo nakon toga, u drugom dijelu 2018. godine sam osvojio Vimbldon, US open i samo sam počeo da se podižem i onda sam u narednim godinama imao najbolje momente u karijeri."

"Pa... Mislim da govorim u ime svih sportista kad kažem da je povreda najveći neprijatelj. Kada je neko povrijeđen u individualnom sportu, pogotovo u tenisu, tu nema izmjene, nema nekoga da vas zamijeni. Karijera je na čekanju i rizikujete stvari koje se gradili godinama. Verujem da postoji prevencija ne samo u sportu, već i u životu. Imao sam jednu veliku operaciju, imao sam povredu lakta. Zbog svega što se događalo godinama, zbog dugih mečeva, sezona, tenis ima najdužu sezonu, počinje u januaru, završava se u novembru. Mnogo turnira, mnogo putovanja, sve to utiče na tijelo i psihu", počeo je priču najbolji srpski sportista.

Iako su povreda i operacija davna prošlost za Novaka Đokovića, on se dobro sjeća svih detalja. Prolazio je kroz veoma težak perioda, pokušavao da izbjegne zahvat i sebi dodatno otežao situaciju - nekoliko mjeseci igrao je povrijeđen prije nego što je odlučio da se operiše i tako sebi olakša nastavak karijere!

"To je bilo 2017. godine, osjetio sam to još 2016. ali sam nosio tu povredu lakta i bio sam uvijek protiv tableta protiv bolova, nisam volio, ali sam morao da ih koristim. Siguran sam da mnogo sportista može da se poveže s ovim. Ljudi očekuju da igraju, oni kupuju karte i možda je ovo jedino šansa da vas gledaju i uvijek mislite, želim da budem tamo, ne želim da razočaram ljude, sebe, familiju. Imao sam povredu, pogoršavala se. Sav taj svoj bol... Shvatio sam na Vimbldonu u 1/4 finalu da ne mogu da serviram, da ne mogu da podignem ruku, znao sam da je gotovo i da je to momenat kad moram napraviti neke radikalne promjene. Izbjegavao sam operaciju po svaku cijenu, a kada sam poslije Vimbldona završio, uzeo sam odmor i nisam htio da igram. Pokušao sam da se izliječim, trenirao sam za novu sezonu, osjetio sam bol ponovo, otišao sam da igram u Australiji i shvatio sam da moram na operaciju. Uradio sam to i šest nedjelja kasnije sam se vratio", rekao je Novak.

Thank you again@upfrontvc#JeffreyKatzenberg full interview is now up on YThttps://t.co/o2Zz4uOQTy — Novak Djokovic (@DjokerNole)March 14, 2024

Od kako se sredinom 2018. godine vratio u najbolju formu i oporavio od povrede koja ga je mučila, Novak Đoković igra najbolji tenis svog života i sportom dominira kao niko prije njega. U prvoj sezoni osvojio je Vimbldon i US open, a zatim još deset grend slem titula u narednih pet godina.

Tu su i brojni drugi veliki turniri, rekordi koji deluju nedostižno njegovoj konkurenciji, ali i novi izazovi koje postavlja kako bi obarao svoje rezultate! Kao jedan od najvećih ciljeva u nastavku karijere Novak Đoković ističe Olimpijske igre u Parizu, gde će pokušati da osvoji zlatnu medalju za Srbiju. To je praktično jedini veliki teniski trofej koji mu nedostaje.

