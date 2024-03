Britanci zabrinuti za Đokovića: Može li Novak da nađe ratničku energiju za novu generaciju?

Britanski "Gardijan" smatra da Novak Đoković polako gubi konce protiv mlađe generacije tenisera.

"Može li Đoković još uvijek da nađe ratničku energiju i da se bori sa novom generacijom u tenisu?" Ovo je naslov teksta britanskog "Gardijana" koji je zabrinut za srpskog tenisera i prvog reketa planete poslije slabih rezultata na početku sezone. Izgubio je od Janika Sinera na Australijan openu, pauzirao više od mjesec dana, ispao u trećem kolu Indijan Velsa, pa se povukao sa tunira u Majamiju.

Još uvijek nema titulu i u najboljem slučaju prije aprila ne može da podigne prvi pehar u sezoni. "Jedan od najvećih boksera Arči Mur imao je 47 godina i bio je šampion svijeta kada je bolje od svih ostalih objasnio zašto mnogi besmrtni sportisti odbijaju da odu mirno u noć. 'Ja sam kao stari mungos koji pokušava da nadmudri mlađe. Kao pijanica u kafani koja želi još jedno piće pred povratak. Želim još jedan nokaut za kraj. I onda još jedan. Neki kažu da je najbolje kada se povučeš bez poraza, ali pravi šampion treba da završi na onaj način na koji je ušao'", ovim citatom Mura počinje tekst na spomenutom britanskom portalu.

Podsjećaju da je Mur nastavio da se bori još tri godine i da je stigao da uđe u ring i sa tada mladim Muhamedom Alijem i da se penzionisao sa 50 godina. "Sjetio sam se njegovih riječi dok sam gledao šokantan poraz Đokovića od 123. igrača sveta Luke Nardija. Onda sam gledao duel Janika Sinera i Karlosa Alkaraza, pa Španca kako osvaja titulu protiv Danila Medvedeva. Tada sam se zapitao koliko dugo još Novak može da priziva tu ratničku energiju i da osvaja više grend slemova svake godine. Nije to bio samo vjerovatno najgori poraz u njegovoj karijeri na velikom turniru, već treći u 11 mečeva u 2024. godini. Imao je samo dva vinera i dvije neiznuđene greške u tom trećem setu, Luka je imao 16 vinera i četiri greške."

Još jedan detalj je primijetio autor teksta. "Ima tu i još nešto. Obično kada razmjene duže traju tada je Đoković pravi čovjek od čelika. Protiv Nardija je bilo suprotno, dobio je samo 13 od 37 razmjena koje su trajale duže od devet udaraca. Protiv Sinera je u Melburnu imao 54 neiznuđene greške u četiri seta. I sam je priznao poslije oba poraza da je njegov nivo igre bio veoma loš. Možda je, bar za sada, prerano pričati o predaji baklje sljedećoj generaciji, ali je ovo vjerovatno prvi put da su teniski bogovi okolo i da se igraju sa kerozinom i upaljačem."

I tokom Indijan Velsa je Novak na konferenciji istakao "da se kraj bliži" i da zna da on i Rafa neće još dugo igrati. "Neki će sigurno spomenuti i da je Novak osvojio tri grend slema prošle godine i Završni masters, kao i da je 2018. godine izgubio od Tara Danijela u Indijan Velsu i onda se vratio i osvojio slemove i da mu je vjerovatno to trenutno fokus. Da, sve to je istina, ali Novak u maju puni 37 godina i čak ni on ne može da bježi od krštenice zauvijek. Vidi se to i po prognozama kladionice gdje je Alkaraz favorit na Rolan Garosu, slične kvote su i za Vimbldon. Siner i Karlos poštuju Srbina, ali ga se više ne plaše. Šta god da se dogodi u narednom periodu, ali taj stari mungos će željeti još grend slem trofeja. Zato će Roland Garos i Vimbldon ove sezone biti zanimljiviji nego inače", zaključuje se u tekstu.