U crnini odigrala meč poslije samoubistva bivšeg dečka!

Bjeloruskinja prvi put nastupila poslije tragedije.

Izvor: AL BELLO / Getty images / Profimedia

Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka (25) odigrala je prvi meč od samoubistva svog dugogodišnjeg partnera, Konstantina Koltsova. Ona je na Mastersu u Majamiju u 2. kolu pobijedila špansku igračicu Paulu Badosu, inače svoju blisku prijateljicu.

Sabalenka je drugi nosilac turnira i nije imala problema u meču protiv drugarice, jer je trijumfovala 6:4, 6:3. Poslije meča Badosa je zagrlila Arinu, a poslije sljedećeg kola neće biti zagrljaja, jer će Beloruskinja igrati protiv Ukrajinke Anheline Kalinjine, a ukrajinske rivalke ne žele ni da pruže ruku Sabalenki. Razlog tome je činjenica da je ona Bjeloruskinja i da je njena zemlja na strani Rusije u ratu Rusije i Ukrajine.

Pogledajte zagrljaj Sabalenke i Badose, kao i njihovu potpuno crnu ojdeću. Arina je na taj izgled dodala i crni kačket, kojim je praktično sakrila lice.

Od početka rata Sabalenka je često odgovarala na pitanja o tom ratu, iako već godinama živi u Majamiju i to je nešto što je prati od noći kada je Rusija izvršila agresiju na Ukrajinu. I to je nije omelo u namjeri da piše tenisku istoriju, jer je aktuelna dvostruka uzastopna osvajačica titule na Australijan openu, finalistkinja US Opena prošle godine, polufinalistkinja Vimbldona i Rolan Garosa...

