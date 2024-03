Marinko Umičević: "Bakir Izetbegović je spasio rukomet u BiH" (VIDEO)

Predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske Marinko Umičević pričao je sa sarajevskim novinarima nakon Skupštine RS Bosne i Hercegovine.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

U Sarajevu je u četvrtak poslije dvije godine održana Skupština Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine na kojoj se govorilo o aktuelnim pitanja bh. rukometa, a sve odluke su donesene jednoglasno, piše portal "Sportsport.ba".

Po završetku Skupštine RS BiH pred novinare je stao Marinko Umičević, bivši predsjednik RS BiH i aktuelni predsjednik RS RS, koji je tokom zasjedanja tri puta uzimao riječ, a najviše o poreskom broju bez kojeg RS BiH "funkcioniše" dugi niz godina.

"Drago mi je da je ovako dobro prošla Skupština, koja doduše nije bila dvije godine. Sve su odluke bile jednoglasne, što je jako pohvalno i nekakva nada za daljni rad", izjavio je Umičević.

"Što se tiče poreskog broja, nažalost, 2017. godine kada sam došao za predsjednika, tužili smo Poresku upravu Federacije BiH i dobili smo od Suda rješenje da mi nismo nasljednici nečega što nije postojalo. Dobili smo rješenje od Ministarstva pravde BiH. Međutim, od tog bivšeg Saveza ostao je dug 1,7 miliona KM, što je sada duplo veći sa kamatama. Poreska uprava FBiH morala nam je dostaviti novi poreski broj".

Na sastanku sa Poreskom upravom prije pet godina dogovorili smo da će nam dati novi poreski broj, ali ga nikada nisu dali. Tada smo radili preko Olimpijskog komiteta i bez njih ne bi otišli na dva Evropska prvenstva. Šta je rješenje? Politika... To se mora riješiti na višem nivou, da se napravi neka tužba, da vidimo ko je to radio na crno tolike godine, ko je napravio toliki dug? Treba iskoristiti gospodina Kenana Magodu, koji je ministar u Kantonu Sarajeva. On je spreman naći nove sponzore".

Umičević je istakao i da je predsjednik SDA Bakir Izetbegović mnogo pomogao bh.rukometu.

"Moram i to da kažem, zahvaljujući Bakiru Izetbegoviću spasili smo jedno 15 saveza. On je naredio da nam 'BH Telekom' pomogne. Da toga nije bilo, davno bismo se ugasili",poručio je Umičević.

Prema njegovim riječima, dug prema bivšem selektoru "zmajeva" Ivici Obrvanu u iznosu od 225.000 KM je sporan.

"Po meni je to sporno. Moramo naći advokata, samo da nije kasno. Obrvan je nama dao ostavku, a ne mi njemu otkaz. On je dao otkaz i to kada je već prijavio igrače za EP, tako da bi možda drugi igrači išli na turnir. Prema ustavu, ako neko da ostavku, tri plate se isplati, što je 15.000 evra, a ovi traže 120.000 evra. Ne znam kako se to isplati..."

Umičević je istakao da je politika ključ svega u RS BiH.

"Jedino je u fudbalu situacija drugačija, što je to UEFA napravila. Zašto se Košarkaški savez BiH sastoji od Kantona Sarajevo, Herceg Bosne i RS-a? Kriminal! Protiv zakona. On treba da se sastoji iz Federacije BiH i Republike Srpske. I danas sam par puta čuo Herceg - Bosna. Nema ovdje Herceg-Bosne, samo RS i Federacija.

Mene napadaju što radim posao. Prvi sam imao petlju 2017. godine da tužim Poresku upravu FBiH i dobijem presudu na sudu da mi nismo nasljednici nečega što nije nikada postojalo. Pokrenuo žensku reprezentaciju BiH, prebacio 70 posto plaćanja u Republiku Srpsku, gdje mi radimo, da savez BiH može postojati. Onaj ko stalno radi je uvijek babaroga.

Otišli smo zadnja tri EP-a, a raditi sedam godina bez poreskog broja, to nije lako. Mi sada da pređemo u Istočno Sarajevo, odmah ćemo dobiti poreski broj. Ne znam što se ovdje ne da, šta koči... Dok je lanac oko vrata, nemoguće je. Politika, politika, politika", rekao je na kraju Umičević, a prenio sarajevski portal "Sportsport.ba".