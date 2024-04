Novak saznao termin polufinala: Ne zna protiv koga igra, ali zna kad izlazi na teren!

Novak Đoković zna kada će izaći na teren u subotu, ali ne zna ko će mu biti protivnik.

Izvor: JEAN CATUFFE/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novak Đoković je poslije maratona i dosta problema uspio da prođe u polufinale Monte Karla. Pobijedio je Aleksa de Minora (7:5, 6:4). Dok je meč trajao organizatori su saopštili raspored za subotu, za polufinalne okršaje. Tako je srpski as već saznao kada igra, ali ne i protiv koga igra.

Novakov meč je treći na terenu "Renije treći" i neće početi prije 15.30 časova. Program od 11 sati otvara dubl, pa onda na teren izlaze Stefanos Cicipas (Grčka) i Janik Siner (Italija). Onda će Novak igrati protiv boljeg iz duela Kasper Rud (Norveška) - Ugo Umber (Francuska), taj meč trenutno je u toku.

Ukoliko to bude Norvežanin, biće to njihov šesti međusobni okršaj. Svih pet dosadašnjih dobio je Novak. Posljednji u finalu Rolan Garosa prošle godine. Ako bude francuski igrač, biće to njihov drugi meč. Jedini prethodni bio je na Vimbldonu 2019. godine i pripao je Srbinu.

(MONDO - N. S.)