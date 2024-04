Aleks Koreča vjeruje u Rafaela Nadala: "Ako to uradi pred Rolan Garos..."

Aleks Koreča vjeruje da bi Rafael Nadal mogao da se vrati na pravi put i da zaigra na najvišem nivou.

Izvor: AFP7 / Zuma Press / Profimedia

Rafael Nadal ispao je sa turnira u Barseloni već u drugom kolu i pokazao da još uvijek nije spreman da igra na onom najvišem nivou. Aleks de Minor pobijedio ga je manje-više rutinski i bio je to pravi test za španskog tenisera poslije povratka i problema sa povredama.

Po završetku tog susreta imao je emotivnu konferenciju za medije.

Nekadašnji španski igrač Aleks Koreča ipak vjeruje da bi Rafa mogao da se predomisli u budućnosti... "Rekao je i sam da je to vjerovatno posljednji put da igra u Barseloni, odbijam da povjerujem u to i nadam se da to neće biti slučaj. Smatram da, ako se oporavi još malo, da će doći blizu najvišeg nivoa i da će moći da se takmiči sa najboljima", rekao je Koreča.

Vidio je i neke dobre stvari u njegovoj igri. "Igrao je oko sat i 15 minuta veoma dobro. De Minor je u odličnoj formi i ne zaboravite da je izgubio samo do Đokovića. Vidjelo se i tokom meča da se Rafa najviše muči sa servisom i da je razlog toga vjerovatno ta povreda. Ipak, ima i dosta pozitivnih stvari."

I sam Nadal je istakao da će dati sve što može na Rolan Garosu i da želi tamo da bude na vrhuncu. Prije toga na programu su dva Mastersa, u Španiji i Italiji. "Bar dva meča u Madridu i još dva-tri u Rimu i mislim da će sa dobrim osjećajem da ode u Pariz. Fali mu ritam, to se primjećuje posebno na servisu", zaključio je Koreča.