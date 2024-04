Nadal rekao samo "Novak Đoković" i ostavio ih bez teksta! Šok usred intervjua - ovo nisu očekivali od Rafe

Upitali su ga da pohvali novu generaciju šampiona i da priča kako su podigli tenis na viši nivo... A, onda je on počeo da priča o Novaku Đokoviću!

Izvor: Tennis.tv/Screenshot

Rafael Nadal upitan je u toku Mastersa u Madridu jedno od najčešćih pitanja u skorije vrijeme - da li je došlo do podizanja nivoa tenisa na sve viši i viši nivo? I da li je taj uspon ubrzan dolaskom Janika Sinera i Karlosa Alkaraza? Odgovor je vjerovatno iznenadio mnoge.

"Ne znam. Naravno, to su sjajni igrači, ali istovremeno ako pogledamo to da je Novak Đoković osvojio tri od četiri grend slema prošle godine i igrao u finalu četvrtog... Mislim, on je moja generacija i naravno da mlađi momci rade sjajne stvari, ali trebalo bi uzeti u obzir i to da je igrač moje generacije na sličnom nivou. Na nivou je na kojem smo dugo igrali i još ima mnogo uspjeha. To potvrđuje ta tenis ima izvanredne nove šampione, ali istovremeno i da se stvari nisu tako mnogo promijenile", kazao je Rafael Nadal.

Ukazujući na očigledno, da se stara garda i dalje drži i da je Novak zaslužan za to, Španac je ipak donekle usporio priču o smjeni generacija, bez obzira na to što i Karlos Alkaraz i Janik Siner imaju za sobom po jedan osvojeni grend slem. I on smatra da će biti potrebno još vremena da prođe da bi njegova i Novakova "klasa" bila ispraćena u penziju.

Ni Nadal ne odustaje

Izvor: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia

Đoković i Nadal u prethodne dvije decenije formirali su jedno od najvećih rivalstava u istoriji sporta, a ne samo tenisa. Zajedno su na vrhu "Vječne liste" grend slem teniskih šampiona, sa Novakom na vrhu sa 24 titule, a Rafom na drugom mjestu sa 22. Proći će još mnogo godina, a vjerovatno i decenija dok se neko približi takvim velikanima i dobije čast da uđe sa njima u istu rečenicu.

Španac se već sezonu i po izuzetno muči sa povredama, a dobra vijest je da je u posljednje dvije nedjelje uspio da odigra tri meča. U Madridu je Nadal u četvrtak deklasirao američkog tinejdžera i u petak će imati šansu da igra protiv Australijanca Aleksa De Minora, koji ga je prošle nedjelje u Barseloni eliminisao i poslao ga nazad na trening, da podiže formu u pripremi za omiljeni turnir, Rolan Garos, na kojem je Nadal najveći koji je ikad igrao, sa nevjerovatnih 14 titula u Parizu.

(MONDO)