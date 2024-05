Uroš Kojadinović za MONDO: Ostaviću Partizanu posljednji atom snage!

Na kraju ove sezone ide iz Partizana, ali sa medaljom oko vrata. Ipak, Urošu Kojadinoviću je to malo, on hoće duplu krunu!

Nestvaran je Partizan ove sezone! Rukometaši crno-bijelih predvođeni Đorđem Ćirkovićem prvo su preživjeli dramu u polufinala kupa protiv Dinama iz Pančeva, zatim su poslije 11 godina doneli trofej u vitrine kluba kada su dobili Vojvodinu u neverovatnom finalu. Kada je delovalo da je sezona za njih gotova pojavio se Uroš Kojadinović! Poslije poraza od Metaloplastike u prvom meču polufinala u revanšu na Banjici vodili su Šapčani, a onda je Kojadinović šutirao 14/14 i uspio da izbori majstoricu u "Zorki" u četvrtak od 19 časova! Tu ćemo saznati ko će se suprotstaviti Vojvodini u borbi za titulu, a Kojadinović je za MONDO istakao da nijedna pobjeda njegovog tima nije slučajna.

"Treba sportsku sreću zaslužiti. Mi smo je zaslužili više puta, pokazalo se i u Pančevu i u Novom Sadu i ovdje sad u ovoj penal lutriji da stvarno imamo i hrabrosti i sreće. Samo mogu da kažem da sam ponosan sam na ove momke. Svaku utakmicu, koliko god loše ušli ili počeli da pravimo neke gluposti uvijek se izvučemo na kraju i uvijek damo maksimum što je najbitnije. To nam se uvijek vrati na najbolji mogući način. Slična situacija je bila i u Novom Sadu gdje smo se pržili i izvukli taj Kup koji smo čekali 11 godina. Ova ekipa ima to neko zajedništvo koje dolazi uvijek do izražaja kada su teški momenti u pitanju. To je čar ovog sporta, utakmica se ne igra deset nego 60 minuta. Na početku smo bili zgrčeni, ja sam htio da dam više nego što mogu i uslijedile su neke greške koje su normalna stvar. Na kraju smo uspjeli da suzbijemo redove i pobijedimo što je meni i dalje nevjerovatno, ali je realno. Idemo u četvrtak, zaboravljamo i na ovu utakmicu i na utakmicu u Šapcu i na Kup i sve staje za nas. Ovom prilikom bih samo pozvao navijače da nam dođu u Šabac jer je bez njih jako teško da pobijedimo, oni su nam vjetar u leđa", rekao je Uroš Kojadinović za MONDO.

Poslije meča lider crno-bijelih nije ni znao kakav je imao učinak na ovom meču. A učinak je bio perfektan – 14 šuteva, 14 golova. "Desi se takva utakmica, danas sam imao sam sreće, ali ništa bez ekipe. Uvijek stavljam njih ispred sebe. Partizan je za mene kuća i ja ću da je branim sa svojim saigračima do posljednjeg minuta", ističe reprezentativni desni bek.

Na kraju ove sezone poslije nekoliko godina u kojima se formirao kao igrač u crno-bijelom odlazi u Tuluz, a to ga samo dodatno gura da uoži posljednji atom snage kako bi se osvojila dupla kruna! "Iskreno kada sam osvojio Kup nisam bio svjestan da odlazim iz kluba sa trofejem što je bilo stvarno nevjerovatno s obzirom na to u kakvom je stanju bio klub kad sam došao. To mi daje samo podstrek da dam sve od sebe i da na kraju krajeva ostavim u Partizanu i sebe i posljednji atom snage zato što je definitivno Partizan to zaslužio. Samo može da me gura to što idem u Francusku da dajem sve od sebe."

Kapiten Nikola Zečević je slomio nos u prvom meču u Šapcu, ali je sve vrijeme bio uz saigrače i bodrio ih pored terena. On je bio dodatni vjetar u leđa, a u "Zorki" možda dobije i minute. "Možemo, možemo, mora da možemo! On je nama u suštini veliki izvor energije, jako je srčan, jako je borben i da li bio na tribini ili klupi ili na terenu on će uvijek da daje istu energiju. To je stvarno tako, može samo da nam bude podstrek kako se gine. On je eto slomio nos i to može da nam bude samo podstrek da se boriomo i za njega. Nadam se da će se vratiti spreman da u četvrtak izguramo ovo i da prođemo u finale", poručuje Uroš Kojadinović za MONDO.

Nevjerovatna sezona u srpskom rukometu ulazi u završnicu. U četvrtak nas čeka majstorica u "Zorki", a onda i finalna serija između Vojvodine i pobjednika ovog meča. Kako su izgledale sve bitne utakmice domaćeg rukometa ove sezone, ne bi valjalo da ovu propustite!

