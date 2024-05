Letio 291 metar, ali uzalud: Svjetski rekord neće biti priznat - džabe je bio u vazduhu 10 sekundi (VIDEO)

Rekord koji je Rjoju Kobajaši postavio na Islandu neće biti priznat.

Japanski ski skača Rjoju Kobajaši (27), aktuelni viceprvak svijeta i zlatni sa Zimskih olimpijskih igara 2022. godine, ostvario je najveći skok u istoriji ovog sporta. Prošle nedjelje je nadmašio svjetski rekord za skoro 40 metara, ali Međunarodni ski i snoubord federacija (FIS) neće priznati njegov rekord.

O čemu se radi? Rjoju Kobajaši je Hlidarfjatlu na Islandu ostvario četiri nevjerovatna skoka i to od 256, pa 256, 282 i na kraju čak 291 metar, ali to neće postati zvanični rekord svih vremena jer je u pitanju bio promotivni Red Bul događaj na kome nisu ipak ispunjeni svi uslovi. Jednostavno, nije u pitanju oficijalno takmičenje na kome je Kobajaši imao "prave rivale", niti je njegovo odijelo provjereno, ali će ipak ostati zapamćen njegov nevjerovatan let. Pogledajte kako je to izgledalo:

Rjoju Kobajaši Izvor: YouTube/skispringen.com

Inače, Kobajaši je u vazduhu bio čak deset sekundi prije nego što se bezbjedno prizemljio, a ne krije da se nadao da će "dobaciti" do 300 metara. Ipak, to nije bilo realno ovoga puta.

Svetski rekord i dalje drži Štefan Kraft koji je 2017. godine u Vikersundu skočio 253,5 metara. Najbolji Kobajašišev skok je 252 metra na Planici. Podsjetimo, Kobajaši je tri puta osvajao i turneju "Četiri skakaonice" (2019, 2022. i 2024. godine). Ove godine to je uspio iako nije slavio ni na jednoj od četiri.