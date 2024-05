Čudo u Formuli 1! Maks Ferstapen nije pobijedio!

Lando Noris iz Meklarena došao do svoje prve pobjede u karijeri u Formuli 1.

Britanski vozač Lando Noris upisao je svoju prvu pobjedu u karijeri u Formuli 1! To je učinio na Velikoj nagradi Majamija i to nakon nimalo ubjedljivih izdanja u "sprintu" i kvalifikacijama, pa je do šampionskog podijuma došao iako je počeo iz trećeg reda, kao petoplasirani. Ni sam start mu nije išao na ruku, izgubio je poziciju nakon "kamikaza" poteza Pereza, ali je strpljivo "čuvao" gume i dočekao svoju šansu života u 28. krugu.