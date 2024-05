Ima li Novak motivaciju za tenis? Đoković progovorio: Sebi postavljam jedno pitanje

Novak Đoković pričao je o motivaciji i želji da igra tenis i dalje.

Izvor: Tiziana FABI / AFP / Profimedia

Novak Đoković još uvijek nije osvojio nijednu titulu u novoj sezoni. U 2024. godini za sada nije bio ni u jednom finalu, tako da svi čekaju i njegovo "buđenje". Nadaju se navijači srpskog asa da bi moglo to da se dogodi uskoro, već na Rolan Garosu (od 26. maja do 10. juna).

Šta se dešava sa Novakom i da li je možda jedan od problema motivacija? Upravo je to bilo jedno od pitanja koje je dobio u podkastu kod Nika Kirjosa. Australijanac ga je pitao da li u njemu i dalje "gori vatra" za tenisom.

"Čovječe, to je pitanje koje postavljam sebi. Da budem 100 odsto iskren, ima dana kada sam motivisan, imam cilj, inspirisan sam da igram tenis, moji najbliži članovi porodice me podržavaju, daju mi energiju da izguram, da nastavim...", počeo je Đoković.

Na kratko je zastao, pa nastavio.

"Taj mali Novak koji je sa četiri godine počeo da igra na Kopaoniku je i dalje tu i još je gladan i hoće više. Istovremeno, tu je i stariji Novak, otac, muž, koji kaže 'ima još stvari u životu'. Dok ovo pričamo, moja djeca su u Evropi i neću ih vidjeti nedjeljama i to me sve više povrijeđuje, što ih ostavljam."

Rodžer Federer je otišao u penziju, Rafael Nadal je najavio da će mu ovo biti posljednja sezona, Endi Marej je u padu forme, samo je još Novak tu u borbi od "velike četvorke".

"Ne shvatite me pogrešno, znam da ima porodica koji imaju mnogo veće probleme od mene i 100 odsto sam svjestan toga, zahvalan sam za svoj život, ali samo dijelim svoje emocije koje osjećam sada. Podijeljen sam, jedan dio hoće da nastavi, a drugi osjeća - 'OK, bilo je ovo više od 20 godina nevjerovatnog tenisa'. To je debata koju imam sve vrijeme", zaključio je Đoković.