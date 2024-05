"Čovječe, šta sam ti uradio, zašto tako prema meni?" Đoković pogledao Kirjosa u oči, pa ga udario gdje najviše boli!

Novak Đoković uzvratio je Australijancu koji ga godinama nije ostavljao na miru.

Izvor: YouTube/Graham Bensinger/Mark Bouris

Novak Đoković i Nik Kirjos sada su kolege i dobri drugovi, skoro pa i prijatelji. Međutim, do ne tako davno situacija je bila potpuno drugačija i Australijanac nije propuštao priliku da otvoreno provocira najboljeg tenisera svih vremena.

U razgovoru u Kirjosovom podkastu, Đoković je prvi put javno priznao da mu uopšte nije bilo jasno zašto se Nik tako ponaša prema njemu.

"Ne znam šta sam uradio da izazovem takvo tvoje ponašanje prema meni, ali bilo je zanimljivo pratiti to nekoliko godina. Dio mene je mislio - nemoj da odgovaraš, ne miješaj se."

"Ali uvlačio sam te u to", uzvratio mu je Kirjos.

"Ali sve živo si radio, čovječe. Pomislio sam - moraću da razgovaram sa njim, ne znam šta sam mu uradio, možda sam mu dosadan. I prije dvije godine dogodilo se šta se dogodilo u Australiji, neću da pričam o tome sada, imao sam težak period i ti si me branio. To mi je bilo iznenađenje, veliko. Bio si jedan od malobrojnih kolega na ATP turu koji je istupio i koristio svoj glas da me podrži i to ti neću zaboraviti. Od tog trenutka naš odnos se promijenio."

U vrijeme kada je Novak lišavan slobode u Australiji zato što je nevakcinisan, Kirjos je javno bratio svog kolegu i od tada je njihov odnos samo "cvjetao". Čak su igrali kao bliske kolege i u finalu Vimbldona 2022, u kojem je Novak pobijedio.

"Novače, nemoj to"

Izvor: Profimedia

Đoković je tokom razgovora pecnuo Kirjosa i podsjetio ga na taj meč. "Znaš šta je dobar problem? Kada je 4:4 u trećem setu finala Vimbldona i ti serviraš, 40:0 je i dama na tribinama počne nešto da vrišti, iznervira te, ti izgubiš servis-gem i ja osvojim turnir".

"Cijenim što si to rekao, nisam mogao da spavam od te noći, ali hvala ti što si me podsjetio da sam izgubio to finale", odgovorio mu je Kirjos.

