Novak Đoković ovakav meč nije doživio u karijeri! Igraće protiv nagluvog protivnika!

Novak Đoković će igrati drugo kolo turnira u Ženevi protiv Janika Hanfmana, Nijemca koji je vrlo poseban teniser.

Novak Đoković na 37. rođendan izlazi na teren! Nije imao običaj da bude u ovo doba na šljaci, ali kako je naređao prilično loše rezultate od početka sezone i u Monte Karlu i Rimu je odigrao tek šest mečeva na ovoj podlozi stigao je u Ženevu gdje će se sastati sa Nijemcem Janikom Hanfmanom u drugom kolu.

U prvom kolu je kao prvi teniser svijeta bio slobodan, a iako se teniski svijet nadao da će se gledati još jednom teniski klasik između Novaka i Endija Mareja to se nije desilo. Nijemac Janik Hanfman ga je savladao u dva seta 7:5, 6:2 i tako zakazao duel sa Novakom.

Ovaj 32-godišnji Nijemac je opasniji protivnik nego što njegov ranking na 85. mjestu ATP liste govori. A takođe je i drugačiji protivnik od svih koje je do sada Novak imao jer ima oštećenje sluha!

ODRASTAO SA TENISERIMA, A LOPTICU ČUJE KAO STAKLO!

Stefan I Karin, Janikovi roditelji su se amaterski bavili tenisom, kao i njegova starija sestra Ini. Kuća im je bila blizu teniskih terena i tu je Janik naučio da igra, mada je tamo najviše volio da igra protiv zida i da zamišlja svoje heroje."Mnogo puta sam igrao protiv zida i uvijek bi zamišljao da sam određeni igrač. Tada sam mislio na Borisa Bekera, pa onda na Pita Samprasa, a zatim sam počeo da mislim da sam Huan Karlos Ferero I Giljermo Korija", otkrio je Hanfman.

Uvijek je zamišljao da je na Rolan Garosu jer su ostali grend slemovi bili prenošeni na televizijama koje se plaćaju, a koje njegova porodica nije imala u kući, tako da je oduvijek bio "šljakaš". Ipak dugo je igrao mnogo sportova odjednom pa se tako bavio i fudbalom i tek sa 15 godina se posvetio tenisu, a u top 200 na ATP listi je stigao tek 2017. godine.

Bio je uspješan i u fudbalu, a njegov uspjeh u tenisu je još veći kada se zna da je rođen sa oštećenjem sluha i čuje otprilike 60 odsto onoga što čuje zdrava osoba. "Zavisi to od frekvencije, od tona zvuka. Rošen sam tako tako da zaista ne mogu da se uporedim sa ostalim ljudima i da shvatim šta to propuštam. U školi sam imao slušni aparat i trebalo je da ga nosim stalno. Ali ja sam bio tvrdoglavo dijete i to nisam volio. Sada sam ga zapravo opet nabavio i malo češće ga nosim. Na teniskim turnirima je teško jer nije dobro da se stalno stavljaju i vraćaju te stvari. Kada stavite slušni aparat dobijete mnogo više nadražaja i to vas jako umori. Recimo ako odem da gledam film pošto volim da nosim aparat u društvu sa prijateljima jer zna da bude naporno ako stalno zapitkujem šta su rekli. U tenisu baš i ne. Možda bih čuo lopticu drugačije. Probao sam da igram tenis sa njim i bilo je jako, jako čudno", priznao je Hanfman.

DOBIJAO VELIKA IMENA, IGRAO POLUFINALE GREND SLEMA

Iako je tek 85. na ATP listi, Janik Hanfman je mnogo opasniji rival nego što to može da se učini. Prošle godine je redom pobjeđivao Stefanosa Cicipasa, Andreja Rubljova, Tejlora Frica, Tomija Pola i Dominika Tima, a ove sezone je osim Endija Marija savladao i mladog Jakuba Menšika, Aleksandra Ševčenka i Adrijana Manarina.

Bio je 45. na ATP listi u julu 2023. godine, a ubjedljivo najveći uspjeh doživio je na Australijan openu ove sezone kada je u dublu sa zemljakom Dominikom Kepferom došao do polufinala. Redom su dobijali Jubenksa i Šeltona, Hidžikatu i Kublera, Granoljersa i Zebaljosa kao i par Nis-Zijelinski, a onda su ih savladali Simone Boleli i Andrea Vavasori.

Sada će imati najveći duel svoje singl karijere, ali neće se puno pitati. Može da iznenadi Novaka samo ako Srbin ne bude u prepoznatljivoj formi. Vidjećemo u kakvom je stanju kada meč dođe, a to neće biti prije 18 časova.

