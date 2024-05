Debakl Srbije protiv Njemačke! Tri poraza u Riju - ovo ne obećava

Odbojkaši Srbije nisu se proslavili na turniru Lige nacija u Brazilu.

Muška seniorska reprezentacija Srbije trećim porazom je završila učešće na turniru prve sedmice VI Lige nacija 2024. u Rio de Žaneiru. Njemačka je večeras pobijedila Srbiju 3:0, po setovima 25:21, 25:20 i 25:20, poslije 70 minuta igre, a prethodno je Srbija poražena i od Brazila i Japana.

Srbiji preostaje da što prije zaboravi dešavanja u Brazilu i okrene se turnirima u Otavi i Ljubljani s nadom da će pobjedama uspjeti da stigne do željenog cilja, a to je plasman na Olimpijske igre u Parizu. "Orlovi" se sada sele u Argentinu gdje će trenirati do polaska u Kanadu, a u Rosariju ih prije toga očekuju dvije prijateljske utakmice. Potom u Otavi slijede mečevi sa Holandijom, SAD, Argentinom i domaćinom.

Podsjetimo, finalni turnir VI Lige nacija 2024. odigraće se u Lođu, u Poljskoj od 27. do 30. juna. Na finalni turnir će se plasirati Poljska (domaćin) i još sedam najuspješnijih selekcija.

