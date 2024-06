Naložen sam da im pokažem šta mogu! Ovakvog Novaka do sada niste čuli - otvorio dušu pred srpskim novinarima!

Novak Đoković je tokom razgovora sa srpskim novinarima u Parizu odgovorio i zašto i dalje igra tenis i šta ga najviše motiviše. /Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića./

Novak Đoković napunio je 22. maja 37 godina i bez obzira na to, za njega godine zaista djeluju kao da su samo broj. Kako drugačije da se objasni to što je u dva uzastopna meča na Rolan Garosu proveo na terenu više od devet sati i uspio je da dobije oba. I to sa setom zaostatka i pet setova, pali su prvo Lorenco Muzeti, a onda i Fransisko Serundolo.

Imam zaista tu čast i privilegiju da kao izvještač MONDA budem na licu mjesta i baš zato sam mu postavio jedno pitanje na koje me zanimalo šta ima da kaže. Jednostavno, ni mi novinari više nemamo riječi kojima možemo da opišemo to što Nole uspijeva na terenu. Kako je glasilo pitanje? Prosto - kako mu ovo uspijeva? Odgovor je trajao više od pet minuta.

"Od svoje šeste-sedme godine sam posvetio tenisu svaki dan. Ovom životu, teniskom, koji obuhvata mnogo stvari, jer sam u pojedinačnom sportu i mene niko ne može da odmijeni i zamijeni. Moram svakodnevno da se pojavim u svom najboljem svjetlu na svakom treningu. Ne propuštam nijedan oporavak, da konstantno motivišem sebe, jedno je kada te drugi motivišu i podržavaju i daju ti podstrek i to osjećam i zahvalan sam. Počev od uže i šire familije, tima, ljudi, nacije, Srbije, Balkana i svijeta. Svih ljudi koji mi daju podršku i daju mi da nastavim dalje", počeo je Novak.

Nije bilo ni potrebe, a ni šanse za neko dodatno pitanje. Vidjelo se po Novakovom licu da govori iz srca i da želi da kaže sve što ima.

"Potpuno je drugo kada motivaciju moraš iz sebe da izvučeš. Poslije svih godina i svega urađenog i postignutog. Nije lako ustajati svaki dan i imati ponovo tu neku bistrinu, jasnoću, želju da ponovo uradiš neke stvari po ne znam koji put. Jedan od glavnih razloga zašto se i dalje takmičim je to što volim i uživam u tome. To nije kliše, to je stvarno jaka emocija. I onda pored toga, treba da se poklope mnoge stvari u privatnom i profesionalnom životu da bi čovjek mogao da izdrži toliko godina. Stav je značajan."

Došao je u dio karijere kada razmišlja o svemu, razne misli mu se motaju po glavi.

"Svaki dan se pitam: 'Okej, da li ja želim nešto, koja je svrha toga, ciljevi, da li mi je to jasno, da li to stvarno želim istinski ili to neko drugi želi za mene pa ja to pratim.' To su pitanja na koja čovjek uvijek treba da odgovori. Meni se malo ta pitanja sada vrzmaju po glavi više nego ranije. Pričao sam detaljnije o motivaciji, putovanjima i svemu tome."

A šta ga sada pokreće? Izgovorio je jednu riječ sa posebnim osmijehom.

"Ovakvi trenuci su upravo oni o kojima sanjam, želim da ih imam i koji me guraju i inspirišu, da budem na Centralnom terenu grend slema, da igram pet setova sa 10 ili 15 godina mlađim tereniserima, da im pokažem da i dalje imam više snage i izdržljivosti od njih. To su stvari koje me dodatno nalože da nastavim dalje, da se tako izrazim."

Zato još ne razmišlja o povlačenju.

"Kada osjetim da sam igrački nadmudren do te mjere da ne mogu da im pariram, tada ću da se povučem. U četvrtfinalu grend slema sam sa 37 godina poslije devet sati tenisa. Pokazujem da sam spreman, fizički izdržljiv da mogu da se takmičim sa tim mlađim momcima. Trenutno pošto sam na grend slemu nemam želju da stanem. Na terenu sam zbog povrede razmišljao da li da stanem, jer nisam znao kako će sljedeći gem da izgleda. Nadao sam se, vjerovao da će se stvari poboljšati, ispostavilo se da se to i desilo. Bogu hvala na tome. Idemo dan po dan", zaključio je Đoković.

