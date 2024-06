Rodžere, Novak ti je oteo još dva rekorda! Đoković reagovao na istorijske podatke: Nemam problem to da kažem

Novak Đoković oborio je još jedan rekord i prestigao Rodžera Federera. /Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića./

Novak Đoković je neuništiv. Čak i kada je na konopcima, kada situacija djeluje bezizlazna i kada njegov protivnik vodi i ide ka pobjedi, on nađe način da se vrati. Tako je bilo na posljednja dva meča na Rolan Garosu, prvo protiv Lorenca Muzetija, pa onda i protiv Fransiska Serundola. Oba puta nadoknadio je 1:2 u setovim i pobijedio.

Upravo je trijumf protiv argentinskog igrača donio srpskom asu i dva nova rekorda. Prvi je taj da mu je to bila 370. pobjeda na grend slem takmičenja. Prije meča su Rodžer Federer i on bili izjednačeni sa po 369 trijumfa, a sada je sam na vrhu Srbin. Teško da će taj rekord ikada da bude dostignut...

Priznao je i Novak da mu to prija i da je to jedan od njegovih motiva što igra tenis i dalje.

"To mi je prvi rekord danas. Lijepo je naravno da godi kada čuješ da si postavio, oborio neki novi rekord. Odavno sam krenuo istoriju da pišem. Na to sam usresređen i ne ustručavam se da kažem da me rekordi i pisanje novih stranica istorije, da je to nešto što želim i da me to motiviše", rekao je Đoković.

Nije mu to jedini rekord, ujedno je po 59. put prošao u četvrtfinale grend slem turnira. I taj rekord držao je Rodžer. Novak je krenuo da mu "skida" rekord po rekord i nema namjeru da se u tome zaustavi!

