Đokoviću se desilo manje od dva zla! Doktor Jakovljević za MONDO otkrio sve o povredi - evo šta ga čeka!

Poznati doktor Moma Jakovljević pričao je o povredi Novaka Đokovića i vremenu oporavka i povratka na teren. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića.

Novak Đoković nije u stanju da brani titulu na Rolan Garosu. Zbog povrede meniskusa morao je da donese najtežu moguću odluku za jednog sportistu - da se povuče sa turnira. Ostavio je srceparajuću poruku na društvenim mrežama, a sada se svi pitaju isto. Da li će moći da igra na Vimbldonu i na Olimpijskim igrama?

Da ne bi bilo nagađanja i spekulisanja, pozvali smo poznatog doktora Momu Jakovljevića, zamjenika direktora bolnice "Dragiša Mišović" i doktora KK Partizan. Veza Pariz - Beograd odlično je funkcionisala, pa smo direktno mogli da čujemo šta doktor ima da kaže o svemu tome. Snimak magnetne rezonance očigledno nije bio dobar, čim je došlo do povlačenja. "Ne znam sada, nisam vidio snimak, ne znam preciznije. Ako je pukao meniskus onda povreda može da se riješi i neoperativno i operativno. Ako je pukao mora da se liječi operacijom. Da li će da se skida parcijalno ili cijeli ili da se prešije meniskus. Ako se prešije, onda je oporavak šest sedmica, ako se vadi sav onda je kraće", počeo je doktor Moma Jakovljević razgovor za MONDO.

DA LI JE OPERACIJA NEOPHODNA?

Potpuno logično, sljedeće pitanje za doktora bilo je da li je operacija neophodna? "To će da se procijeni na osnovu artroskopije, snimak magnetne rezonance služi da se vidi stepen povrede, da li je napukao, da li je izašao iz ležišta... Ako se pocijepa meniskus onda mora da se riješi operativno. Ili je možda samo nagnječen ili uštinut. Nemam uvid u povredu. To će da procijeni ortoped. Operacija i oporavak traju četiri do šest sedmica. Može i 15 dana ako izvadi cijeli meniskus. On je sportista, ima jake mišiće"

Pojasnio je doktor Jakovljević i kako će sve to da izgleda i šta će ortoped da radi. "Kada se uđe artroskopski, sa kamerom, onda će na licu mjesta da se utvrdi. To se radi spinalnom anestezijom. On je budan, Novak se pita. Njegova je noga. U principu, ako je napukao, onda treba da se vadi, da li dio ili parcijalno, to je slično. Može da se bavi sportom kao da ništa nije bilo, čak ljudi mogu da skijaju, pošto je skiajnje sport koji zahtjeva jaka koljena. Moram i da mu čestitam ovako javno. Svaka čast kako je izdržao peti set sa takvim meniskusom protiv Serundola."

Poslije kratke digresije se vratio na potencijalnu operaciju. "To će da procijeni njegov ortoped, vjerovatno će u inostranstvu, ima svoje izbore. U principu kamera ulazi, nema tu velikog reza, sitne male rupice, oporavak je brz."

"MANJE JE ZLO, MOGLO JE GORE"

Novak je na konferenciji za medije poslije meča rekao da je od ljekara dobio veliku dozu lijekova protiv bolova i da mu je to pomoglo da pobijedi Serundola i da prođe u četvrtfinale na Rolan Garosu. "Uz jake bolove, lijekovi zamaskiraju. Čim nema lijekova onda strašno boli. On je nestvaran, više sam puta rekao, psiho-fizička ravnoteža. Neko je fizički jak, psihički nije, on ima neviđen balans. Fantastičan. Da izdrži, ima jak prag bola. Šta je uradio, to je čudo neviđeno. Čim je odustao znači vjerovatno da je pukao meniskus. Bilo bi gore da je povrijedio prednje ukrštene ligamente, to bi bilo bar devet mjeseci. Ovako je manje zlo, između dva zla desilo se manje."

Ponovio je i šta je najveća dilema. "Manje zlo je, oporavak je brži čim nisu prednji ukršteni. Jedno je magnetna rezonanca, to je dobar snimak, ali je artroskopski sve to drugačije. Bliže, da se vidi na licu mjesta kako je i da se donese odluka. Dilema je jedino da li parcijalno ili cijeli meniskus. Ako je malo parče izašlo iz ležišta onda će vjerovatno da bude parcijalno. Kad ortoped uđe artroskopski onda će sve da bude jasnije."

VIMBLDON I OLIMPIJSKE IGRE - KAKVE SU ŠANSE?

Svi su zabrinuti zbog stanja njegove povrede, pa smo zato doktora pitali direktno. Da li će Novak moći da igra na Olimpijskim igrama krajem jula i početkom avgusta. "Ako bi se operisao u narednih nekoliko dana, može. Bio bi spreman negdje početkom jula ako bi se operisao. Apsolutno može. Jak je i psihički i fizički. Može da počne da trenira za 30 dana."

Vimbldon se održava od 1. do 14 jula, kakve su šanse za treći grend slem sezone? "Teško. Baš teško za taj turnir. Poslije operacije mora da jača mišiće. To je malo teže. Za Olimpijskie igre, ako se operiše u narednih nekolik dana, onda da. Za Vimbldon teško, moguće je, ali teško. On je mlad, 37 godina, to su dobre godine, fizički gledano. Brži će oporavak da bude nego moj recimo."

Na kraju je doktor Moma želio još nešto da doda. "Slobodno ovo napišite, svaka njemu čast. Gledao sam cijeli meč protiv Serundola. Kako je nastavio da igra. Njegov voljni momenat, na to mnogi sportisti treba da se ugledaju. Ja mu se divim. Trčati četiri sata gore-dole. To je izuzetno težak sport. Probajte da šetate lagano toliko dugo. Novak je čovjek-stijena. Nevjerovatan je. Za primjer sportistima u cijelom svijetu", zaključio je Jakovljević.

(MONDO - Nemanja Stanojčić)