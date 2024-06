"Novak? Naravno da me šokiralo što se povukao!" Cicipas se oglasio: Sad će prostor da se otvori za druge!

Stefanos Cicipas pričao je o povredi Novaka Đokovića i povlačenju sa turnira. /Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića./

Stefanos Cicipas zaustavljen je u četvrtfinalu Rolan Garosa. Karlos Alkaraz pobijedio ga je šesti put u isto toliko mečeva, ovog puta bilo je 6:3, 7:6 (7:3), 6:4. Ne uspijeva grčki igrač nikako da nađe način da ozbiljnije priprijeti španskom teniseru.

Svjestan je to i on sam, potvrdio je to i kada je upitan da li je naučio neke lekcije iz ovog meča za budućnost. "Ne baš. Vjerujem da je kvalitet mojih udaraca među najboljima na turu. Kada god igram sa Karlosom, njegov kvalitet udaraca je takav, kakav ne dobijam od drugih protivnika. To me iritira, tačnije pravi mi problem. Udarci su duboki, imaju mnogo top spina. Nisam uspijevao da nađem odgovor. Jače udara od mene, ali nalazi konstruktivan način da nađe poene. Nisam se osjećao ovako protiv mnogih tenisera, on je jedan od njih. Dajem maksimum, trudim se da se držim. Protiv njega kao da nema veze šta radim, da udaram jače, rekao bih da to ne bi imalo uticaj. Stiže loptice koje mislite da ne može da vrati, promašio sam nekoliko smečeva, to su udarci koje inače nisam promašivao na turniru. Moram da prođem kroz tu mentalnu barijeru. Kao neke vudu stvari, nisam mogao da pošaljem lopticu tamo gdje sam htio", rekao je Cicipas.

Priznao je da ga je iznenadilo kada je čuo da se Novak Đoković povukao sa drugog grend slema sezone. "Naravno da sam bio šokiran, nikada ne vidite Novaka da se povlači sa turnira. Morao sam da se pripremam za svoj meč. Nisam mnogo razmišljao o tome. Vidio sam protiv Serundola da je povrijeđen, vratio se u tom meču, ima sjajnu vještinu da se takmiči na tom nivou i to povrijeđen i da pobijedi. Možda to pomogne nekim drugim igračima, da otvori prostor za nekoga da osvoji grend slem titulu."

Kratko je stao da razmisli kada je upitan da li bi možda osvojio turnir da nije imao Alkaraza za protivnika.

"Osjećao sam se odlično na turniru. Imao sam dva meča sa četiri seta, sticao sam sampouzdanje, posebno protiv Arnaldija. Igrao sam skoro na 100 odsto, dugo se nisam tako osjećao, kada je moj tenis u pitanju. Uspijevao sam to protiv Arnaldija, da mu ne dajem da diše. Odlično sam se osjećao na Rolan Garosu, prvi put na ovom turniru sam imao tako dobar osjećaj, imao sam mnogo samopouzdanja, možda mi je to napravilo problem. Osetio sam da možda mogu da mu napravim problem, ali je momak fenomenalan. Igra nevjerovatno, šta god da sam uradio, uradio sam to na maksimumu, on je imao rješenje. Teško je putovanje, nije prijatno. Želim mu najbolje. Kada igram protiv njega, pokaže mi šta mogu i moram da unaprijedim."

Da li se osjećao bespomoćno tokom meča?

"Da, definitivno. Sjajno kontroliše loptu, menja smjer loptice, konstruiše poene na poseban način, ima odgovor na sve, podsjeća me na Novaka Đokovića. To čini stvari težim. Morate da igrate veoma precizno. Imao sam neke dobre udarce, pa sam dobijao još bolji odgovor. Uradio sam sve što sam mogao, nije moglo bolje", zaključio je Cicipas.

