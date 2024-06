NOVAK JE VANZEMALJAC, NADAM SE DA ĆU GA STIĆI! Alkaraz sa titulom pričao o Đokoviću i Nadalu: To je nemoguće!

Karlos Alkaraz je poslije titule u Parizu pričao i o Novaku Đokoviću. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa.

Izvor: Eurasia Sport Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Karlos Alkaraz po treći put podigao je pehar na grend slemu. Postao je najmlađi igrač u istoriji koji je osvojio jedan od četiri najveća turnira na tri različite podloge. Prvo je to uspio na US openu, pa na Vimbldonu, a sada je i u finalu Rolan Garosa savladao Aleksadera Zvereva - 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

Na konferenciju za medije došao je poslije skoro dva sata kašnjenja, zbog svih obaveza koje je imao. "Drugačiji je turnir, drugačija aura. Reći ću da je osjećaj isti. Osvojiti titulu na slemu, uzeti titulu na slemu je uvijek poseban osjećaj. Ovdje na Garosu, znamo koliko Španaca je osvojilo ovaj turnir, to što sam se upisao na tu listu je nešto nevjerovatno. To sam sanjao od kada sam počeo da se bavim tenisom, kada sam imao pet-šest godina. Osjećaj je sjajan", počeo je Karlos.

Prvo pitanje bilo je o novoj tetovaži. "Dobro prvo pitanje. Moram da nađem vrijeme, ali ću sigurno da radim tetovažu. Biće na lijevom zglobu, Vimbldon je bio na desnom. Biće Ajfelova kula, današnji datum. Nešto što ću da uradim sigurno. Ne znam da li će da bude sljedeće nedjelje ili za mjesec-dva, ali ću uraditi."

Tri slema, tri različite podloge, progovorio je o tom uspjehu. "Iskreno, odrastao sam na šljaci. Najviše turnira je na tvrdoj podlozi, pa sam morao da pređem više na tu podlogu, da igram više. Moja igra se dobro adaptira na svakoj podlozi. Drop-šotovi, voleji. Želim da razvijem svoj stil, da budem agresivan, da vježbam i odbranu, ali najveći cilj mi je da budem što agresivniji. To moram da radim na travi često. Na svim podlogama je dobra stvar".

Novak Đoković ima 24 grend slem trofeja, Karlosu je ovo bio treći. Da li vjeruje da može da ga stigne? "Ne znam. Nadam se. Pričao sam sa Huan Karlosom Fererom prije nekoliko dana, ustvari juče smo pričali. Prije ovog finala, rekao mi je da ću se boriti za treće gren slem titulu poslije svega kroz šta si prošao i znaš da je najteži dio osvajanja grend slema, Novak ima 24 to je nevjerovatno. Ne mogu da mislim o tome sada. Želim da nastavim, pa ću da vidim koliko ću imati na kraju karijeru, nadam se da će biti 24, vidjećemo šta će da bude u budućnosti".

Španski novinari pitali su ga šta bi volio da dostigne, da ima 14 slemova na Rolan Garosu kao Rafa Nadal ili da prestigne Đokovića. "Oba rekorda su van svijeta normalnog. Moraš da budeš neki vanzemaljac da bi to uradio. Rafa je 14 puta osvojio turnir, to je nemoguće, nešto što vjerovatno nikada neće niko uspjeti. Djeluje nemoguće i da može da se dođe do 24 slema, stvarno ne znam šta da kažem. Obje stvari su lude."

Vidi opis NOVAK JE VANZEMALJAC, NADAM SE DA ĆU GA STIĆI! Alkaraz sa titulom pričao o Đokoviću i Nadalu: To je nemoguće! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Fonet/Christophe Ena/AP Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Fonet/Christophe Ena/AP Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Fonet/Thibault Camus/AP Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Fonet/Thibault Camus/AP Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: fonet/Aurelien Morissard/AP Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Fonet/Christophe Ena/AP Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Fonet/Thibault Camus/AP Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Fonet/Jean-Francois Badias/AP Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Fonet/Christophe Ena/AP Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Fonet/Jean-Francois Badias/AP Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Fonet/Thibault Camus/AP Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: fonet/Aurelien Morissard/AP Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Fonet/Christophe Ena/AP Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Fonet/Thibault Camus/AP Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Fonet/Thibault Camus/AP Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Fonet/Christophe Ena/AP Br. slika: 17 17 / 17

Španac je dominantan kada se igra peti set, ima skor 12-1 u odlučujućem setu. "Znam da kada igram peti set, da moram da ostavim srce na terenu. U tim momentima najbolji igrači igraju najbolji tenis. Želim da budem jedan od najboljih na svijetu i zato moram da dam još više u tim moentima, da pokažem protivniku kao da je prvi gem, da sam svež. Ako rival vidi da se dobro krećem, da pogađam udarce, da nalazim dobra rješenja, mentalna snaga ima veliki uticaj na to. Zato imam toliko uspjeha u petom setu. Moraš da osvojiš peti set da bi osvojio slem."

Poznat je kao igrač koji voli da rizikuje u igri, tako da je jedno od pitanja bilo i da li njegov tim želi tako da igra ili od njega traže nešto drugo. "Ponekad radim ono šta mi kažu, ponekad zavisi od mojih osjećanja u tom momentu. Pokušavam da budem agresivan, a idem po poen, da igram svoju igru, da ako promašim, osjećaj je dobar, nije važno da li pogodim ili promašim, jer ako pokušam, osjećaj je dobar. Ako sam previše defanzivan i izgubim, onda je drugačije. Moj tim mi govori da idem po to, kao i ja."

Tokom meča tražio je medicinski tajm-aut. "Počeo sam da osjećam to u polufinalu. Kada igraš pet setova, zahtjevnih, protiv Janika na šljaci. Poslije tog meča osjetiš nešto, ako ne osjetiš, onda nisi ljudsko biće. Počeo sam meč bez ikakvog bola, bilo je flastera na tom dijelu butine. Poslije kraja trećeg seta i početkom četvrtog sam osjetio bol, zato sam zvao fizioterapeuta. Počeo sam da se osjećam sve bolje, fizio je dolazio nekoliko puta, imao sam grčeve, teški momenti, ali sam dobro završio meč."

Izvor: Profimedia

Ponovo će Alkaraz igrati na pariskoj šljaci i to krajem avgusta na Olimpijskim igrama. "Kada se vratim ovdje za Olimpijske igre, imaću dobar osjećaj. Može da bude lijepo, ubrzo poslije osvajanja Garosa. Želim da se borim za zlato, da donesem medalju Španiji, da se borim za titulu u dublu sa mojim idolom Rafom Nadalom. Borićemo se. To što ću da se vratim opet ovdje, sjajan je osjećaj."

Za kraj je prokomentarisao i to kako će njegova majka da reaguje na tetovaže ako nastavi da osvaja turnire. "Mislim da joj ne smeta, sve dok su titule ovdje. Šalim se malo, rekao sam joj da ću tetovirati samo prve titule sa slemova", zaključio je Alkaraz.

(MONDO - Nemanja Stanojčić)