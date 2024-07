Dušan Lajović izgubio na startu Vimbldona, ali još ne pakuje kofere!

Dušan Lajović izgubio je od Grigora Dimitrova u prvom kolu Vimbldona.

Dušan Lajović završio je takmičenje u singlu na Vimbldonu već u prvom kolu. Bolji od njega na startu turnira bio je Grigor Dimitrov (Bugarska) - 6:3, 6:4, 7:5. U prva dva seta Bugarin je bio dominantan, rutinski je došao do 2:0, ali je Srbin imao šansu da produži meč. U trećem setu vodio je sa 4:1, ali ni to nije bilo dovoljno za osvajanje seta, pošto je do kraja meča osvojio samo jedan gem.

Dimitrov igra u fantastičnoj formi već neko vrijeme i prošle i ove godine pružao je neke odlične partije. Ono što može malo da zabrine jesu problemi sa laktom. Poslije meča priznao je da je počeo da osjeća određenu nelagodnost u laktu i to baš u trećem setu, ali je dodao i da se nada da će uspjeti to da riješi do narednog meča protiv Junčeng Šanga (Kina).

Što se srpskog igrača tiče, on još uvijek neće da "pakuje kofere", pošto će igrati i u dublu. U tandemu sa Sumitom Nagalom (Indija), a rivali će im biti Španci Pedro Martinez i Haume Munar. Zanimljivo je da će Indijac u singlu igrati protiv Miomira Kecmanovića u prvom kolu.

