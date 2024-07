Amerikanac izvrijeđao tenisere na Vimbldonu: "Brutalno je, gubio sam od klovnova!"

Frensis Tijafo dao je neprimjerenu izjavu na Vimbldonu zbog koje ga sada svi napadaju...

Frensis Tijafo bio je na pragu ispadanja u prvom kolu Vimbldona, gubio je od sa 2:0 u setovima, Mateo Arnaldi (Italija) bio je blizu pobjede. Ali, Amerikanac se onda razigrao, osvojio naredna tri seta i uspio da prođe dalje - 6:7, 2:6, 6:1, 6:3, 6:3. Po prvi put u karijeri dobio je meč u kom je imao zaostatak od 2:0.

Američki igrač žestoko se muči ove godine, na 15 turnira koliko je igrao u 2024. godini samo je na dva uspio da dobije dva meča u nizu, na svim ostalim ispadao je na startu. Novinari su ga pitali za to, a on je dao dosta neprimjerenu izjavu. "Brutalno je. Usponi i padovi, razmišljam o tome gdje sam. Prošle godine u ovo vrijeme bio sam 10. na rang listi, sada sam jedva među nosiocima na Vimbldonu. Gubio sam od klovnova. Mrzim što to izgovaram, ali sam samo iskren", rekao je Tijafo koji je trenutno na 29. poziciji.

Zbog te izjave mnogi ga prozivaju, pošto je jasno da je mogao da kaže to isto na malo drugi način, bez vrijeđanja kolega. "Uzeo sam tenis zdravo za gotovo, opustio sam se previše. Prestao sam da se zabavljam na terenu i onda sam se našao u nekoj čudnoj poziciji. Na neki način zaboraviš šta si radio, odnosno šta ti je donosilo pobjede."

Objasnio je kroz šta je prolazio.

"Ništa nije med i mlijeko, moraš da nađeš izlaz iz svega, uvijek postoji svjetlo na kraju tunela i moraš da nađeš način da ga pronađeš, a ne da sažaljevaš sebe i da izigravaš žrtvu dok sve izgleda mračnije i mračnije. Bog mi je mnogo pomogao, uz porodicu i prijatelje. Rekli su mi 'čovječe, moraš da se zabavljaš, ne radiš to, moraš da uživaš'", zaključio je Tijafo koji će u narednom kolu igrati protiv Borne Ćorića.

Kada su u pitanju igrači od kojih je gubio i koje je nazivao "klovnovima" to su bili Rinki Hidžikata, Denis Šapovalov, Artur Rinderkeš, Dominik Kepfer, Federiko Korija, Pedro Kaćin, Ben Šelton, Stefanos Cicipas, Tomi Pol, Miloš Raonić...

