Ljepotica sa Vimbldona: Tata joj uzeo Zlatnu loptu, a dečko hoće da bude nova teniska senzacija!

Oni su hit par, svuda oko njih su čuveni sportisti.

Izvor: Instagram/ivananedved/printscreen

Trebalo je Sebastijan Korda da igra sa Alehandrom Davidovičem Fokinom na startu Vimbldona, ali nakon što je Španac odustao on se našao oči u oči sa Mpeši Perikarom iz Francuske. Na tom meču će mnogo poznatih gledati ka Sebastijanu i navijati za njega - od oca Petra koji je nekadašnji osvajač Australijan opena, preko sestara Džesike i Neli koje se bave golfom sve do djevojke Ivane. Ova Čehinja ima poznato prezime, preziva se Nedved i da, pogodili ste, ona je Pavelova ćerka! Ivana i Sebastijan su jako dugo u vezi, a Korda ne krije koliko mu znači što je sa nekim ko ima tako uspješnog oca.

"Ona najbolje razumije stvari u sportu i to je sjajno. Razumije koliko je teško biti profesionalni sportista i koliko žrtvovanja je potrebno za to. Nevjerovatan je partner i srećan sam što imam nekoga ko me razumije i ko uvijek pokušava da bude uz mene. To je vjerovatno nešto najvažnije", rekao je Korda.

Sebastijan Korda ima 23 godine, a iako igra za Ameriku i rođen je na Floridi brigu o karijeri mu vode Česi. Sada 20. na ATP listi treniraju Marek i Radek Štepanek, a njegov otac Petr Korda je bio drugi reket svijeta. I majka Regina Rajhrotova je bila teniserka i bila je plasirana kao 26, na svijetu, Otac njegove djevojke je osvajač Zlatne lopte za 2003. godinu i jedna od najvećih legendi Juventusa ikada. ovo je Ivana Nedved, Kordina djevojka:

"Ona je velika podrška, mnogo putuje sa mnom. Jako cijenim kad god može da krene sa mnom jer uvijek se mnogo zabavljamo zajedno i jer mi sklanja misli sa tenisa. Mogu da se opustim, malo razgledam znamenitosti i budem normalan van teniskog terena. Za svakog sportistu je jako bitno da može da skloni misli da sporta i da bude svjež kada se vrati na teren", rekao je Korda.

