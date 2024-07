Svađa Amerikanca i Francuza na Vimbldonu! "Zna dobro šta je rekao, pravi se lud!"

Tejlor Fric je poslije pobjede na Vimbldonu imao šta da kaže francuskom teniseru Arturu Rinderknešu...

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tejlor Fric prošao je u treće kolo Vimbldona i to uz incident na kraju meča. Poslije pobjede protiv Artura Rinderkneša (6:2, 6:4, 3:6, 6:4) isprozivao je francuskog tenisera na mreži. Bio je veoma ljut zbog izjave koju je on dao prije njihovog meča i iskoristio je to kao motiv više da ga dobije na londonskoj travi.

"Čim sam vidio šta je rekao meč je bio gotov. Ja sam inače veoma opuštena osoba, ne radim nešto što bi neko drugi mogao da shvati pogrešno, tako da kada neko mene napadne, onda ću da uzvratim. Njegova izjava dala mi je motiv više, čim smo se pozdravili na mreži rekao sam mu 'srećan put kući'", ispričao je Fric.

Da pojasnimo, na konferenciji prije meča sa Amerikancem Artur je podsjetio na meč na Rolan Garosu koji su imali prošle godine.

"Atmosfera će da bude tiša nego što je bila u Parizu, tako da neće morati mnogo da plače. Tada se žalio da je previše bučno. Ne zamjeram mu, ali ako je mislio da će publika na Rolan Garosu da mu šalje poljupce između poena, onda se prevario", rekao je Rinderkneš.

This is what the sport needs ✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️@Taylor_Fritz97cheeky……https://t.co/aRnoplJ1m0 — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios)July 5, 2024

Upravo je na to mislio Tejlor.

"Pitao me je šta sam rekao, onda sam mu ponovio, pa mi je objasnio da se još takmiči u dublu, uzvratio sam sa - čestitam. Onda je počeo da glumi da me pita zašto to radim. Rekao sam mu samo da on dobro zna šta je rekao i da ne očekuje da ću da budem fin kada mi pokaže nepoštovanje", jasan je Fric.

Na sve ovo reagovao je naravno i Nik Kirjos. "Ovo je potrebno sportu", dodao je Kirjos.

