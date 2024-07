Poznati reper navija za Letonku na Vimbldonu, sve zbog jednog snimka!

Jelena Ostapenko ima novog fana i to ni manje ni više nego čuvenog repera Lil Vejna.

Izvor: John Patrick Fletcher / Action P / Actionplus / Profimedia

Jelena Ostapenko je 14. teniserka svijeta i kada god je na terenu zabava je zagarantovana. Uglavnom se svađa sa kompjuterskim sistemom i traži "čelendže" i kada je loptica daleko u autu, jer kako sama kaže "ne vjeruje u njih", ali to nije sve. Dok se igra na terenu, dominira i van terena.

Čuveni američki reper Lil Vejn navija za letonsku teniserku. Javno joj je pružio podršku preko društvenih mreža i volio bi da ona osvoji titulu na Vimbldonu, turniru na kom je igrala polufinale 2018. godine. "Jelena, Jelena, Jelena! Ja sam i uvijek sam bio tvoj veliki je*eni fan. Uživanje ja gledati te svaki put", napisao je on na svom Tviter nalogu.

Nije do ovoga došlo slučajno. Jelena je nedavno u jednom intervjuu ispričala kako je "muzika Lil Vejna uvijek tjera da zaigra, što nije slučaj sa Drejkovim pjesmama". Došlo je to i do Lil Vejna koji je bio oduševljen njenom izjavom. Do te mjere da joj se čak i javio na društvenim mrežama.

Jelena Jelena Jelena!!! I am and I been a huge fkn fan!!! a joy to watch…EVERY TIME!pic.twitter.com/Q880UU5zrd — Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi)July 8, 2024

"Poslao mi je poruku na Instagramu. Ostala sam u šoku, pet minuta sam gledala u telefon. Nisam mogla da vjerujem da mi je on pisao. Pozvala bih ga da dođe u moju ložu na US openu ili na bilo kom turniru koji budem igrala u Americi", poručila je Ostapenko.

Jelena je prošla u četvrtfinale Vimbldona i tamo je čeka Barbora Krejičkova (Češka). Njen najbolji rang u karijeri bila je 5. pozicija, dok je na grend slemovima osvojila jednu titulu, bilo je to na Rolan Garosu 2017. godine.

Watching Jelena Ostapenko smash tennis balls is fun#Wimbledonpic.twitter.com/X8OYBxySbz — Wimbledon (@Wimbledon)July 8, 2024

(MONDO)

BONUS VIDEO: