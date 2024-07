Alkaraz izbjegao Sinerovu sudbinu: Španac izgubio prvi set, pa prošao u polufinale Vimbldona

Karlos Alkaraz pobijedio je Tomija Pola i prošao u polufinale Vimbldona, tamo ga čeka Danil Medvedev.

Izvor: James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia

Karlos Alkaraz uspio je da izbjegne sudbinu Janika Sinera i prošao je u polufinale Vimbldona. Za razliku od Italijana koji je izgubio u četvrtfinalu, španski igrač je poslije izgubljenog prvog seta dobio naredna tri protiv Tomija Pola i nastaviće put ka odbrani titule - 5:7, 6:4, 6:2, 6:2.

Nije bilo tako jednostavno za Alkaraza koji na ovogodišnjem Vimbldonu nije toliko dominantan, što su pokazali mečevi protiv Frensisa Tijafoa i Uga Umbera, ali pobjeđuje što je svakako i najvažnije. Protiv Amerikanca je izgubio prvi set i u drugom je odmah pretrpio brejk, bilo je 6:4, 2:0 na semaforu. I tada se probudio aktuelni šampion i počeo da igra. Odmah je vratio brejk, pa je onda napravio još jedan i stigao do izjednačenja u setovima.

Ujedno je to bio i početak kraja za Pola. Karlos je počeo sve bolje da čita njegove servise i sve bolje da se kreće, imao je osam brejk lopti u trećem setu, tri je iskoristio, Tomi je realizovao samo jednu od tri i to je značilo da je Alkaraz na korak do pobjede. U četvrtom setu nije bilo mnogo problema za mladog španskog igrača.

U polufinalu ga čeka Danil Medvedev koji je dobio upravo Sinera. Biće to repriza prošlogodišnjeg polufinala i taj meč Španac je dobio prilično rutinski (6:3, 6:3, 6:3). Po stilu igre Alkaraz nikako ne odgovara Medvedevu, ali je ruski teniser pokazao da je podigao formu i nivo igre, tako da se očekuje spektakl u petak na Centralnom terenu.