Operisala je grudi da bi osvojila Vimbldon... I uspjela je: Bile su mi teške, morala sam da ih smanjim!

Simona Halep se nedavno ponovo vratila na teren, a nekadašnja najbolja teniserka svijeta je kao mlada odlučila da odradi jednu neobičnu operaciju.

Izvor: Profimedia

Uspjela je 2019. godine Simona Halep da osvoji svoj drugi i posljedni grend slem pehar kada je u finalu Vimbldona pobijedila Serenu Vilijams 6:2, 6:2, a to joj je bila druga velika titula. Prije toga je 2018. uzela Rolan Garos kada je bila bolja od Sloan Stivens 3:6, 6:4, 6:1, a da bi to uradila morala je da izvrši nesvakidašnju operaciju.

Kada je imala 17 godina - 2009. godine, ona je otišla na operaciju smanjivanja grudi! Razlog za to je to što su joj grudi smetale dok igra tenis i posebno joj je problem bio da se brzo kreće i brzo reaguje na stvari koje se dešavaju na terenu. Ako se gledaju rezultati ne može joj se ništa prigovoriti pošto je bila u pet grend slem finala, a dva je osvojila i pritom je 64 nedjelje bila prva na VTA listi.

"Moja mogućnost da brzo reagujem i zbog grudi sam se nisam osjećala komforno. Njihova težina mi je bila problem i kada sam to uradila, uradila sam to zbog tenisa. To što sam uradila je bilo veoma bitno da bih postala prva na svijetu", rekla je ona i dodala: "Nisu mi se sviđale ni u svakodnevnom životu, operisala bi ih i da nisam sportistkinja."

Izvor: Chen Shaojin / Avalon / Profimedia

U oktobru 2022. godine Simona Halep je kažnjena zbog dopinga poslije pozitivnog nalaza na roksadustat na US openu. Kažnjena je sa četiri godine zabrane igranja tenisa, ali je ta kazna smanjena i vratila se na teren ove godine u martu kada je igrala u Majamiju.

(MONDO, N. L.)