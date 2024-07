Đoković sipao pohvale za Alkaraza! "Razbio me je, osjećao sam se inferiorno!"

Novak Đoković nije želio ništa da oduzme Karlosu Alkarazu za veliku pobjedu u finalu Vimbldona.

Izvor: Youtube/Wimbledon/screenshot

Novak Đoković poražen je u finalu Vimbldona pošto je od njega bolji bio Karlos Alkaraz 3:0 (6:2, 6:2, 7:6). Nije to bila naročito sjajna partija Đokovića koji bez obzira na to nije želio da u prvi plan ističe ni svoju povredu, ni lošiji nastup, još jednom pokazujući da je drugačiji od Rodžera Federera ili Rafaela Nadala.

Đoković je želio da zasluge pripadnu samo Alkarazu, da bude pod svjetlima reflektora, tako da je u tri navrata na konferenciji za medije odbijao da govori o svojoj taktici koju je inače kritikovao i Nik Kirjos. Svaki put kada bi se povela priča o njegovoj povredi i lošijoj igri, Đoković je isticao da ništa nije mogao da uradi da promijeni tok istorije - zato je Alkarazu čestitao na fantastičnom nastupu.

"Osjećao sam se inferiorno u odnosu na njega na terenu. Bio je bolji igrač. To je to", poručio je Novak Đoković i nastavio da sipa komplimente: "Svaki poen, svaki udarac je odigrao bolje od mene. Ništa bolje nisam mogao, nije mi dozvolio lakše poene na moj servis, igrao je dobro i raznovrsno, a nikad ga nisam vidio tako da servira. Razbio me je, bio je bolji u svakom aspektu igre".

Insistirali su novinari, željeli da Đoković pokaže drugo lice, da se vidi da je mogao da dođe do pobjede i da je zapravo Alkaraz imao sreće što je tako loše igrao, ali mu nije padalo na pamet: "Već sam rekao, bio je bolji od mene u svakom segmentu igre. Sve što sam mogao da uradim u pripremi sam i uradio. Ništa to ne bi promijenilo, bio je bar pola koraka ispred mene sve vrijeme", zaključio je Nole.

