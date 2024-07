Novak izveo Alkaraza na večeru i promijenio istoriju: Otvorio mu dušu i otkrio tajne, od tada više ništa nije isto!

Karlos Alkaraz je trenutno glavna tema u svijetu tenisa nakon što je uzeo dva grend slema zaredom. A sve je počelo kada ga je Novak izveo u grad!

Izvor: Instagram/siena.paris/taoualit__amar

Karlos Alkaraz pravi veliku, veliku karijeru! Savladao je Novaka Đokovića u finalu Vimbldona 6:2, 6:2, 7:6 i tako osvojo svoju drugu titulu u Londonu, a četvrtu na grend slemovima. Prije, tokom i poslije meča vidjelo se veliko poštovanje između dvojice tenisera, a početak njihovog odnosa desio se kada je Novak riješio da mladog Alkaraza izvede na večeru!

Kada je u ljeto 2023. godine dobio Karena Hačanova u četvrtfinalu, Rolan Garosa saznao je da će mu naredni rival biti mladi Karlos Alkaraz koji je preslišao Stefanosa Cicipasa u svom meču. Imali su između četvrfinalnih i polufinalnog meča dva dana pauze, što je Novak iskoristio da izvede Alkaraza u jedan od najprestižnijih restorana u Parizu!

Polufinale je bilo zakazano za petak od 15 časova, a Novak je u srijedu uveče izveo Alkaraza u restoran "Sijena" u Parizu. Od tada je krenula prava dominacija mladog Španca, a vjerovatno su mu neki savjeti srpskog tenisera pomogli u tome!

IZVEO GA NA VEČERU, PA POČISTIO NA TERENU

U tom momentu se već probio na najveću scenu Alkaraz. Pobijedio je Kaspera Ruda u finalu US opena 2022. godine i tu je osvojio svoj prvi grend slem, a uz to je i prvi put postao vodeći na ATP listi. Ipak, na tom turniru zbog odbijanja da se vakciniše nije bilo Novaka Đokovića, pa je ostalo zauvijek pitanje šta bi bilo da se on pojavio. Večerali su zajedno u "Sijeni", privukli mnogo pažnje, a na kraju je te 2023. godine Novak pobijedio Alkaraza u polufinalu 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 i zatim osvojio turnir protiv Kaspera Ruda u finalu. Ipak, zapravo je od tog momenta krenula ovakva dominacija mladog Španca.

OD TADA DOMINIRA

Sada je Karlos Alkaraz uspio da osvojio svoj četvrti pehar na grend slemovima. Nakon večere sa Novakom, u restoranu koji su ranije posjećivali Kilijan Mbape, Nejmar i Serena Vilijams, on je pobijedio Đokovića u finalima Vimbldona 2023. i 2024. godine, a osvojio je i Rolan Garos ove sezona kada je u finalu bio bolji od Aleksandara Zvereva.

VELIKO, VELIKO POŠTOVANJE!

Od tada pokušavaju mediji i novinari da okrenu Alkaraza protiv Novaka, ali im ne ide. Vidjeli smo da je pustio Novaka iz poštovanja da prvi uđe na teren u finalu, a Novak je odmah na kraju meča došao na mrežu, čestitao mu je i zagrlio ga je. Kada su ga pitali za igru, nije se najveći teniser ikada žalio ni na šta, samo je priznao da je rival bio bolji.

"Mogu samo da čestitam Karlosu, bio je bolji od početka do kraja. Probao sam da produžim meč u trećem setu, ali je sve išlo ka njegovoj pobjedi. Osjetio sam se inferiorno, bio je bolji igrač i to je to, svaki poen je igrao bolje od mene, smatram da nisam mogao ništa više da uradim, nije mi davao lake poene na moj servis, igrao je sa dosta varijacija. Nikad ga nisam vidio da servira ovako brz, oko 220 kilometara na čas. Mora da je mnogo dobro trenirao servis u subotu na treningu. Jednostavno, bio je bolji u svakom aspektu", istakao je poslije meča.

Kada je došlo vrijeme za dodjelu pehara i za ceremonije, mladi 21-godišnji Alkaraz je na trenutak zaboravio na svog rivala, ali se odmah ispravio. "Toliko sam nervozan da sam zaboravio da čestitam Novaku, ovo je bila teških nedjelja za tebe, uradili ste veliki posao i nisi znao da li ćeš da igraš, a stigao si do finala. Imam veliko poštovanje za tebe i tvoj tim, zaista sve čestitke!", kazao je Alkaraz dok se obraćao Novaku i njegovom timu.

A koliko poštuje najboljeg tenisera ikada pokazao je na konferenciji za medije koju je održao poslije meča. Kada su mu rekli da je on "veliki šampion", istakao je da je i dalje daleko od igrača poput Novaka.

"Ja tek gradim svoj put, svoju karijeru. Za mene su veliki šampioni ti ljudi koji su osvojili 14, 15, 20 i više slemova. To su ljudi koji sjede i jedu za velikim stolom i ja želim tamo da budem jednog dana", rekao je Alkaraz.

Koja je granica Karlosa Alkaraza? Vidjećemo u godinama koje slijede. Da li je sve počelo zapravo večerom sa Novakom? Vrlo je moguće!

(MONDO, N. L.)