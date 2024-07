"To je propaganda Federera i Nadala!" Teniski moćnik digao glas zbog napada na Novaka: Nije tačno!

Novak Đoković je neko kome "ništa ne može da se zamjeri", smatra on.

Izvor: Joe TOTH / AFP / Profimedia

Mnogi smatraju da Novak Đoković uopšte nije popularan u teniskim krugovima, ali ne slažu se svi sa tim. Poznati teniski menadžer Patrisio Ejpi je u nedavnom intervjuu istakao da su tvrdnje o tome da Novak nije popularan netačne. Agent koji se brine o karijerama Stefanosa Cicipasa, Huberta Hurkača i Sebastijana Korde ističe da on lično obožava Novaka.

"Novak je jednostavno fantastičan momak. Imao sam sreće da ga upoznam u godinama iza nas. Radio sam neke stvari za njegovu fondaciju i ne mogu da kažem ni najmanju sitnicu protiv njega", rekao je pa dodao: "Naravno da je svima bitno kako ih navijači gledaju, ali ne bih rekao da je tačno reći da Đoković nije popularan kod publike."

Poznati menadžer je istakao da navijaći Novakovih najveći rivala Rodžera Federera i Rafaela Nadala šalju poruke da Đokovića publika ne voli. Ipak, kako on kaže, Đokoviću je lijepo u sopstvenoj koži i zato je toliko uspješan.

"Mnogo navijača Federera i Nadala šalje tu poruku, ali on je neko kome je stalo do drugih, inteligentan je, može da bude vrhunski u toliko mnogo aspekata. Može da se pojavi na dobrotvornom događaju i da održi 30-minutni govor čim se pojavi. Uvijek je tako impresivan. Toliko je prizeman, toliko mu je prijatno u njegovoj koži. To je mnogo bitnije nego bilo šta što će neko drugi reći o njemu", istakao je Ejpi.

(MONDO, N. L.)