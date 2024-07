Novak otkrio kada će se povući: "Kad se dese još dve stvari, idem u penziju"!

Novak Đoković je prošle godine najavio u kom slučaju će se povući iz sporta i to nema nikakve veze ni sa grend slemovima, medaljama...

Srpski teniser Novak Đoković ima 37 godina i peti put učestvuje na Olimpijskim igrama u Parizu. Od početka sezone podsjeća da je napad na zlatnu medalju, jedinu koja mu nedostaje, najveći cilj u 2024. godini. Zbog toga je i mnoge stvari ove sezone podredio tome, pa ga ne brine što nema nijednu osvojenu titulu u kalendarskoj godini, iako su to mnogi iskoristili da potenciraju u prvi plan i da stoga tvrde da ne može do medalje.

Igrači njegovih godina već su završili karijere, ili se polako opraštaju, pa se stvorila i neobična navika da Đokovića stavljaju u isti koš sa Nadalom, Marejem... Uz uvažavanje kolega, Đoković je poručio da mu i dalje ne pada na pamet da se predaje i da će još dugo igrati tenis. Na zadovoljstvo svih nas, ali možda manje nekih drugih.

"Ja ne razmišljam o penzionisanju, iako znam da bi mnogi voljeli da me vide u penziji i da se povučem. Alklaraz i Siner su sada mladi i najbolji su teniseri na svijetu, ja sam tu 15 godina i vidio sam mnogo smjena generacija. Mislim da je sjajno što su oni tu, ali mislim da je lijepo i što sam ja tu poslije 15 godina. Naravno kraj je bliži nego početak i nastaviću da se takmičim dok god ne budem više uživao", kazao je Novak Đoković čiji je bivši trener Goran Ivanišević čak najavio da možemo da ga očekujemo i na Olimpijskim igrama 2028. godine u Los Anđelesu.

A, da li znate da je Novak Đoković već rekao šta je "uslov" da se povuče? Nisu to ni godine, ni povrede, u intervjuu za "L'Ekip" prošle godine, Nole je ispričao šta mu je neispunjeni san u sportu. U pitanju su dječački snovi, kao i svi mi, Đoković takođe ima sportske idole i istorijski susreti sa njima bi mu promijenili mišljenje o daljem igranju tenisa.

"Alberto Tomba je moj idol. Fantastičan tip, upoznao sam ga prvi put u Srbiji prije petnaestak godina. I dalje se sjećam toga. Bila je to večera na kojoj je bilo prisutno mnogo ljudi, sjedio sam do njega i bio neverovatno srećan zbog toga. A bio je toliko zabavan! Pričao je o svemu sa mnom osim o skijanju. A ja sam htio da saznam par tehničkih stvari. Rekao mi je nema priče o skijanju, hajde da pričamo o zabavama, o životu. Dogovorili smo se da ćemo jednog dana zajedno skijati, nadam se da će taj dan doći i da ću se vratiti na skije", kazao je uz osmijeh Novak Đoković, pa potom dodao:

"Igrao sam tenis sa Pitom Samprasom, treba još da skijam sa Tombom i da igram košarku sa Džordanom. Poslije toga mogu da se penzionišem iz svih sportova!", ispričao je Đoković koji je inače zaljubljenik u sve sportove, pa je najavio da će se truditi i da podrži sve srpske sportiste koliko može u Parizu.

A što se tiče penzije, možemo samo da poželimo da basket sa Džordanom i skijanje sa Tombom sačekaju što duže, može se to i u četrdesetim!

NESUĐENI SUSRET SA DŽORDANOM!

Novak Đoković je bio prijatelj velikog Kobija Brajanta, ali je njegov idol u djetinjstvu ipak bio Majkl Džordan. Imali su zamalo i susret prije nekoliko godina i to je ispričao za "Vajs":

"Džordan je bio u Monte Karlu gdje živim već deset godina. I sjećam se, imao sam pauzu između dva treninga. Moja žena je otišla da se šeta gradom sa svojom sestrom. Meni je zvonio telefon i to je bilo prije nego što smo bili roditelji kada smo još imali malo vremena da se odmorimo, između treninga. Utišao sam telefon, da mi ne zvoni, kako bih se malo odmorio... Kad vidim nešto svijetli, svijetli, svijetli, ono vibrira. Reko šta je, ko me zove, ona me zove. Pet propuštenih poziva. Ja se javljam, sjećam se tog trenutka kao da je juče bilo. Ona kaže: 'Džordan je ispred mene na pet metara'. Ja kažem: 'Molim?'. Ona kaže: 'Majkl Džordan, tvoj idol, kojeg hoćeš tako žarko i jarko da upoznaš je ispred mene. Dolazi ovdje!'".

"Ja ne znam šta mi je bilo, al’ sam joj rekao: 'Ja ne mogu zato što imam trening popodne i moram da se odmorim…'. Majke mi sam to rekao. Spustio sam slušalicu i onda sam razmišljao i naravno poslije deset minuta preznojavanja, kao šta sam to uradio, pokupio sam se i otišao do nje. Ali, Džordan je već bio otišao. I to je taj trenutak, ali nema veze. U svakom slučaju, ovaj, imaćemo priliku negdje da se upoznamo. Čujem da je strastveni golfer".

