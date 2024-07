Haos zbog osuđenog pedofila na Olimpijskim igrama: Ne žele ga u Parizu!

Stiven van der Velde je stigao na Olimpijske igre, a publici se to ne sviđa!

Izvor: YouTube/volleybal/Screenshot

Kasnio je početak muške odbojke na pijesku po današnjem programu Olimpijskih igara, a kada su se 15-ak minuta nakon što je najavljeno takmičari pojavili krenuli su jaki zvižduci sa tribina. Srpski sudija Robert Leko bio je arbitar meča između holandskog para Van der Velde - Imers i italijanske kombinacije Ranijeri - Karambula Raurič prvi je predstavljen publici i dobio je aplauze. Zaitm je predstavljen sudija iz Ruande koji mu je asistirao, a kada je došao na red da se publici predstavi Holanđanin Stiven van der Velde publika je krenula da zviždi i dovikuje.

A razlog za to je što je Stiven van der Velde osuđeni silovatelj! On je prije deset godina bio u zatvoru jer je silovao djevojčicu koju je upoznao preko fejsbuka. On je tada imao 20, a njegova žrtva 12 godina, a publika je očigledno to vrlo dobro znala i nije željela da gleda Van der Veldea na Olimpijskim igrama.

"Stiven van der Velde je upravo bio predstavljen publici na odbojci na pijesku. Mnogo ljudi je zviždalo Holanđaninu koji je osuđeni silovatelj. Zaista, šta se ovdje dešava? Njegova žrtva bila je 12-godišnja devojčica", napisao je novinar "Tajmsa" Met Loton.

ŠTA JE URADIO STIVEN VAN DER VELDE?

Stiven van der Velde sada ima 29 godina, takmiči se na Olimpijskim igrama, a on je pre deset godina došao u Milton Kins u Engleskoj kako bi se upoznao sa 12-godišnjom djevojčicom koju je upoznao preko fejsbuka. On ju je napio, više puta silovao potom i zbog ogromnih trauma djevojčica je kasnije nekoliko puta pokušala da sebi oduzme život. Dugo je trebalo, ali je na kraju sportista izručen Velikoj Britaniji i suđeno mu je. On je priznao krivicu, dobio je četiri godine zatvora i zabranu da se bavi sportom doživotno. Ipak, nekako je izašao iz zatvora za samo godinu dana. Sada mu je dozvoljeno da se takmiči na Olimpijskim igrama, ali publici se to uopšte ne sviđa.

Ako je uopšte bitno zajedo sa Metjuom Imersom izgubio je u prvom meču poslije sat vremena igre. Aleks Ranijeri i Adrijan Ignasio Karambula Raurih pobedili su 22:20, 19:21, 15:13. Drugi meč grpne faze igraće protiv čileanskog para koji čine Marko i Esteban Grimo oko 16 časova.