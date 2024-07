Ludnica u Belgiji i "masterklas" Rasela: Sve što ne znaju u Ferariju, znaju u Mercedesu!

Nevjerovatna trka i luda pobjeda Džordža Rasela iz Mercedesa.

Izvor: EPA-EFE/OLIVIER MATTHYS

Britanski vozač Džordž Rasel došao je do pobjede na Velikoj nagradi Belgije, i to u jednoj od najboljih trka koje smo gledali ove sezone u Formuli 1. Rasel je uspio da zadrži prvo mjesto i da uspješno odoli naletima klupskog kolege iz Mercedese Luisa Hamiltona, uprkos tome što je vozio na gumama koje su odavno bile uništene. Odlučio se na taktiku sa jednim stajanjem i nakon što je "skinuo" srednje-tvrde u desetom krugu, sve do finalnog je vozio na tvrdima. Punih 35 krugova!

Ispostavilo se da je to bila pobjednička strategija Tota Volfa, uz sve bolji bolid Mercedesa, ali da je trka bila još malo duža, ko zna šta bi se desilo sa njima. Za petama im je bio Oskar Pijastri iz Meklarena koji će na kraju morati da se zadovolji trećim mjestom.

Četvrti kroz cilj prošao je Šarl Lekler iz Ferarija, koji je odolio napadima Maksa Ferstapena iz Red Bula, dok je pak i on jedva izdržao što mu je Lando Noris iz Meklarena čak desetak krugova "disao za vratom". S obzirom na to sa je Lekleru "propala" pol pozicija, nikako ne može da bude zadovoljan, dok s druge stranac Noris i Ferstapen mogu. Britanac je očajno počeo trku i na kraju je došao do situacije da se bori i za peto mjesto, dok je Ferstapen zbog promjena na bolidu počeo tek kao 11.

Tragičar trke je svakako Karlos Sainc koga su opet koštale odluke u Ferariju. Kada se činilo da ide na trku sa jednim stajanjem, prešao je na srednje-tvrde gume poslije dvadesetak krugova, a osam kasnije odustao od njih i vratio se na tvrde. Time je mnogo izgubio i završio je kao sedmi. U prvih deset plasirali su se još i Serhio Perez (Red Bul), Fernando Alonso (Aston Martin) i Esteban Okon (Alpina).

Poslije ove trke sledi pauza do 25. avgusta i Zandvorta, a lider je i dalje Maks Ferstapen sa 275 bodova. Do kraja ostaje još deset trka, pa ćemo vidjeti da li Noris (197 poena), Lekler (174), Pijastri (164), Sainc (160), Hamilton (143), Rasel (141) mogu da ih stignu.