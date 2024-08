Novak pažljivo saslušao pitanje stranih novinara: Kad je shvatio šta traže, samo rekao "sljedeće"

Novak Đoković nije želio da odgovori na jedno pitanje poslije plasmana u finale Olimpijskih igara.

Izvor: PA Images / Alamy / Alamy / Prof

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u svoje prvo finale na Olimpijskim igrama pošto je pobijedio Lorenca Muzetija (6:4, 6:2). Zakazao je finale sa Karlosom Alkarazom za nedjelju oko 14 časova, što će im biti druga borba za trofej ovog ljeta. Alkaraz je već dobio finale Vimbldona, igra u nevjerovatnoj formi, pa zato i Đoković ističe da ne misli za sebe da je favorit.

"Alkaraz i ja smo do finala došli bez izgubljenog seta i igramo sjajan tenis. On je blagi favorit zbog rezultata, odrastao je na šljaci što mu je omiljena podloga, ali je dobar na svim podlogama, što je i mene krasilo. Jedini put sam ga pobijedio na šljaci bilo je to u polufinalu ovdje prošle godine. Dosta se od tada promijenilo i ko mene i kod njega. Jeste da je izdominirao u finalu Vimbldona, ali sam ja totalno drugačiji igrač nego što sam bio tada. Bolje se krećem od onog na Vimbldonu, bolje igram i veće su mi šanse u nedjelju. Nema jasnog favorita, ali ima blagu prednost", poručio je Nole.

Nakon toga, novinari su ga upitali da li bi bio zadovoljan srebrom: "Sljedeće pitanje!", kratko je odgovorio Novak i osvrnuo se na povredu koljena koja je podigla veliku buru nakon pobjede nad Stefanosom Cicipasom. Nole se kretao odlično, čak ga je Muzeti optužio da je lažirao problem, a sada je objašnjeno šta se desilo.

"Poslije razgovora sa vama radio sam testove, koji su bili pozitivni, nisu pokazali da je povreda ozbiljnija. Radili smo terapije do duboko u noć, bilo je dobro kada sam se probudio. Testirao sam koljena. Dosta vremena sam radio sa Miljanom Amanovićem, mojim fizioterapeutom. Na meču nisam osjetio bol, sve je bilo sjajno i drago mi je što sam prebrodio veliku prepreku u mojoj olimpijskoj karijeri, Izgubio sam četiri polufinala, prvi put ušao u finale. Srce mi je puno što sam osvojio medalju za Srbiju. Želim zlato u nedjelju, ali i ovo je veliki uspjeh", rekao je Đoković srpskim novinarima poslije meča.

Uz priznanje da je osjetio veliko "olakšanje i rasterećenje", pošto je sebi nabio pritisak ulaska u finale i donošenja medalje veće od bronze, Nole je istakao da kada je konačno pobijedio - kroz glavu su mu prolazila ranija polufinala. Jednostavno, bila je prevelika tenzija.

"Ne bih se ja bavio reprizama (pitanje o reprizi finala Vimbldona protiv Alkaraza, prim. aut.), svaki meč je nova priča za sebe. Pristupiću sa najvećom mogućom željom da ga porazim i Srbiji donesem zlato. Trenutno je najveći izazov u ovom sportu igrati sa Alkarazom u finalu, znam šta mi je činiti. Ako budem vrhunski, biće sjajno", zaključio je Nole koji takođe nije želio previše da se povede polemika o raspravi sa sudijom.

