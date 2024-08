I Troicki dobija pare od države za Novakovo zlato: Evo koliko će zaraditi zbog Đokovićeve pobjede

Novak Đoković osvojio je zlato u Parizu, a nagradu će dobiti i Viktor Troicki.

Novak Đoković je olimpijski šampion. Srpski teniser je u finalu Olimpijskih igara u Parizu pobijedio Karlosa Alkaraza (7:6, 7:6). Uspio je da uradi ono što je čekao 16 godina, još od bronze iz Pekinga. Koliko mu je sve značilo? Mogli ste to da vidite po prvoj reakciji, počeo je da plače, pao je na šljaku, počeo da se trese...

Pored zlata i kako sam kaže najvećeg uspjeha u svojoj karijeri srpski as dobiće i 200.000 evra kao nagradu za zlato od strane države. I neće samo on da bude nagrađen. I Viktor Troicki će kao trener reprezentacije da dobije istu novčanu nagradu. Isto je bilo i kada su prvo zlato Srbiji donijeli Damir Mikec i Zorana Arunović.

Novak je poslije proslave sa svojim najbližima došao nazad na teren i slušao intoniranje himne "Bože pravde" i pjevao je zajedno sa cijelim stadionom, vidjelo se na snimku i da Stefan pjeva.

"Ne znam, ne znam šta da kažem, potpuno sam u šoku od emocija i svega. Poslije polufinala sam rekao da je medalja obezbijeđena i da mi je to bio cilj. Znam da su svi željeli da idem na zlato, želio sam to i ja i na to sam išao dana. Činjenica da sam ušao u finale i osigurao medalju, to mi je pomoglo da rasterećenije uđem u meč. Ubjedljiv poraz na Vimbldonu mi je pomogao u pripremi. Lošije nisam mogao da prođem od onoga u Londonu. Išao sam na sve ili ništa. U odlučujućim trenucima, raspaljivao forhende kao što on to radi, tako sam i ja završio forhend vinerom", poručio je Đoković.

