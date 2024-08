Đoković osvojio zlato i dobio NULA bodova: Evo zašto, posljednji put pogurali Federera ispred Srbina

Novak Đoković nije napredovao na ATP listi iako je osvojio vjerovatno najjači turnir godine. Olimpijske igre više ne donose ništa, sem najveće sreće na svijetu.

Srpski teniser Novak Đoković osvojio je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu i tako je došao do jedinog trofeja koji mu je nedostajao u savršenoj karijeri. Osvojio je Nole sve što se može osvojiti, i to više puta, ali nikada nije osjetio emociju kao što je to bilo nakon što je pobijedio Karlosa Alkaraza na "Šatrijeu" poslije neviđene drame (7:6, 7:6).