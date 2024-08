"Želim da svaki Srbin zna jednu stvar": Novak se oglasio emotivnom porukom na Instagramu!

Pogledajte šta je Novak Đoković napisao nakon osvajanja zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Parizu.

Novak Đoković osvojio je u nedjelju zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu i odmah poručio da je to za njega najveći sportski uspjeh u karijeri. Bez obzira na to što je "uzeo" do sada 24 grend slema, 39 mastersa i još mnogo drugih titula, za njega je zlato za Srbiju najvažnije.