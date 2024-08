Novaku dali sličicu i rasplakali ga kao nikad: Nije mogao da zaustavi suze pred kamerama!

Novak Đoković duboko emotivno pogođen kada su mu novinari dali sličicu na kojoj se vidi kako prvi put drži reket u rukama. Od tog momenta prošlo je više od tri decenije, a sada je postao najveći teniser svih vremena.

Izvor: Twitter/MauroRosales/Screenshot

Novak Đoković dočekao je da u 38. godini ispuni i posljednji teniski san. Osvojio je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama pobijedivši Karlosa Alkaraza posle velike drame (7:6, 7:6), a potom je ispričao da iako je osvojio 24 grend slema, za njega je pobjeda u Parizu najveći sportski uspjeh u životu.

Vidjelo se to još poslije polufinala protiv Lorenca Muzetija, jedva je uspijevao da ovlada svojim osjećanjima nakon što je obezbijedio medalju Srbiji, ali kako je sam isticao želio je baš zlato oko vrata. Zato je jedva uspijevao da uopšte zaustavi suze nakon što je skinuo takav teret sa svog srca, da bi potom uspio da se umiri dok nisu stigle medijske obaveze... Došao je smiren i nasmijan na jedan od intervjua, a potom su ga rasplakali samo jednom sličicom.

"Hoću da ti dam ovo i da mi opišeš kako se osjećaš kada gledaš na taj put koji si imao od tog trenutka?", kazao je novinar koji je Đokoviću dao sličicu na kojoj je srpski as imao samo četiri godine i prvi put je držao reket u rukama. To ga je slomilo.



"Da... Prvi put sam držao reket. Imao sam četiri godine, bilo je to na Kopaoniku. Prvi put sam se zaljubio u ovaj sport. Vraća mi mnogo lijepih emocija. Bio je to dugačak put, ponosan sam. Hvala što ste mi dali ovo! Kako se osjećam? Zahvalan sam svim ljudima, uključujući i svog prvog trenera, koji su mi pomogli da se zaljubim u ovaj sport. Hvala Bogu koji je imao milosti i ovo mi omogućio. Tada je to bilo nemoguće ovo dostići. Ništa ipak nije nemoguće kada imaš vere u sebe", poručio je Nole koji je bio u suzama zbog toga.

Podsejtimo, Novak Đoković je poslije osvajanja zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Parizu imao nezaboravno veče sa svojim kolegama sportistima u olimpijskom selu, potom je u jednom pariskom restoranu slavio, da bi potom po protokolu imao doček i ispred Ajfelove kule. Pogledajte kako je to izgledalo:

Pogledajte i kako je slavio posle osvajanja zlata u Parizu:

