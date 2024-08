"Delfini" nakon ogromnog uspjeha i plasmana u finale na OI: Svašta smo pregurali, samo mi znamo šta!

Pročitajte prve izjave vaterpolista poslije plasmana u finale Igara u Parizu.

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Srbija je nastavila nevjerovatan kontinuitet uspjeha na Olimpijskim igrama, jer je pobijedila Ameriku u polufinalu i treći put u nizu igrati za zlato - u nedjelju, u evropskom "klasiku". Selektor Uroš Stevanović je prvi put šef stručnog štaba reprezentacije na Igrama i odmah je napravio uspjeh za pamćenje.

"Najbolje dvije utakmice smo odigrali u četvrtfinalu, polufinale još bolje. Možemo da budemo zadovoljni kako smo igrali, odlično smo se branili i svima čestitam, kao i stručnom štabu. Moramo da vidimo da se oporavimo što brže i što više za finale. Kao i do sada, nemamo ni želja, niti biramo, najvažnije da se oporavimo da odigramo bolje nego danas. Mađarska ili Hrvatska, biće to još jedan vaterpolo derbi. Nadam se da ćemo na zlatnu medalju", kazao je on za Radio-televiziju Srbije potpuno "hladan", kao da nije upravo osvojio medalju.

Miloš Ćuk je stigao do drugog odličja, nakon što je osvojio zlato u Riju.

"Sve smo odradili kako treba, sve smo odbranili. Taj bedem je bio za pobjedu. Htjeli smo tako da izgledamo, idemo dalje. Imamo još dva dana za finale. Nebitno je ko je sa strane, bavimo se samo nama. Ako odbrana bude ovakva, ako se oporavimo bićemo pravi".

Radomir Drašović je bio prezadovoljan:

"Svašta smo prošli od Japana, samo mi znamo šta. I kada nije išlo nije nedostajalo vjere, zajedništva. Danas smo izgledali kao ekipa koja treba da igra u finalu. Bili smo fokusirani. Ne stajemo, imamo vremena da dodjemo sebi i da se spremimo za utakmicu. Protivnik nije važan, bićemo tu".

Sava Ranđelović je osvojio treću medalju, da li će i treća biti zlatna?

"Nije bilo lako. Ključ je bila odbrana i uspjeli smo. Dovoljno za finale ali ništa još nismo završili".

Dejan Udovičić, selektor Amerike, čestitao je Srbiji:

"Zaslužena pobjeda, želim im sve najbolje u finalu. Očekivali smo ovakvu utakmicu, spremili se. Zaustavili smo Mandića. Znao sam da će Srbija da svede utakmicu na igrača manje i mi smo tu imali rješenja koja nam nisu svojstvena."

