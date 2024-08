Vaterpolo reprezentacija Srbije ušla je u finale Olimpijskih igara, a Strahinja Rašović je to veoma emotivno podnio.

Izvor: MN PRESS

Srpski vaterpolista Strahinja Rašović plakao je dok je davao izjavu srpskim novinarima poslije pobjede Srbije protiv Sjedinjenih Američkih Država u polufinalu Olimpijskih igara. Osvajač zlata iz Tokija 2021. jako je emotivno podnio i trijumf i sve što se u njemu nakupilo tokom tri nimalo lake godine srpske reprezentacije, u kojoj je bio konstantno jedan od bitnijih igrača.

"Znao sam... Izvinite", rekao je Strahinja, uz izvinjenje što plače.

"Pa, znao sam, jer da nisam znao ne bih došao da se takmičim. I na početku, bez obzira na dvije godine od Tokija kako smo gubili i kroz kakvo smo blato prolazili... To samo mi znamo. I čemu smo bili izloženi i kako su na nas gledali, to samo mi znali".

"I znao sam do čega će da dođe. I prethodnih godina i zimus, kad smo izgubili dva četvrtfinala, nijednog trenutka nije puklo među nama u timu. Držali smo se zajedno i na početku ovog ljeta došli smo sa jasnom namjerom da napadnemo olimpijsko zlato. Bez fraza, krilatica, izgovora... Još kao mali sam uvijek govorio da Srbija uvijek ide na zlato u vaterpolu".

Nije mu bilo potrebno postavljati pitanja, iz njega su riječi same tekle.

"Porazi su sastavni dio sporta, a danas smo u olimpijskom finalu, zasluženo. Kroz grupu smo prošli kroz mulj i blato do guše, i sami ste bili svjedoci kada sam vam prišao i rekao da niko nije umro i da će biti sve u redu. To je put koji mora da se prođe, nemoguće je odigrati osam utakmica u visokom ritmu na olimpijskom turniru. Ekipa se sklapala i podizala iz poraza i došli smo do olimpijskog finala i to me čini najsrećnijim na svijetu!"

Vidi opis "Izvinite što plačem, prošli smo mulj, blato do guše": Strahinja Rašović se slomio od suza poslije pobjede Srbije! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 20 / 20

"Kako prošle Olimpijske igre, tako i ove. Svaka na svoj način. Srećan i zbog nas i zbog vas koji ste navijali i zbog svih koji su nas gledali. Mnogo sam srećan, izvinite zbog suza. Ovo je ono... Kad si mali, pa sanjaš, pa dođeš jednom, pa dođeš drugi put u finale, to su najljepši momenti u sporstskoj karijeri i uživam u tome. Naći ćemo snagu za tu još jednu utakmicu. Šta da kažem? Hvala na podršci!"

Srbija će igrati u finalu u nedjelju i to u pravom evropskom klasiku!

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!