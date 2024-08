Tenisere pitali ko će osvojiti US Open: Niko se nije sjetio Đokovića!

Kolege Novaka Đokovića upitane ko će osvojiti US Open, ali niko nije rekao njegovo ime. I dobro znamo da takve stvari mogu samo da mu budu motivacija.

Novak Đoković nije osvojio dodatne bodove na ATP listi još od maja i zbog toga što ne učestvuje na mastersu u Sinsinatiju ostaće još bez "hiljadarke". To znači da će najvjerovatnije pasti na treće mjesto ATP liste, iza Karlosa Alkaraza i Janika Sinera pred US Open, što bi moglo da mu zakomplikuje pohod na 25. grend slem.

Ako se to zaista desi, Đoković bi u teoriji morao da pobijedi i Sinera i Alkaraza na putu do grend slema, svog prvog u ovoj kalendarskoj godini. Iza njega nije tako blistava sezona kao što smo navikli, iako je osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama koja mu je bila jedina bitna, ali čini se da ostali teniseri nisu toliko zabrinuti kada ga vide na svom putu kao što je to bilo nekad. I zato treba da im dobro zapamti...

Na snimku koji je ATP objavio uoči početka US Opena, teniseri su upitani ko bi mogao da osvoji turnir i nijedan od ispitanih nije odgovorio sa "Novak Đoković". Tako su uglas Beretini, Cicipas, Imber i Striker podržali Janika Sinera, dok su Ože-Alijasim i Ečeveri stali uz Karlosa Alkaraza.

Interesantno je da ni Cicipas, kome je Đoković održao lekciju na Olimpijskim igrama i to povrđen, kao ni Ečeveri koji "juri Noleta" za autograme na turnirima, nisu pomislili na branioca titule. Njima u odbranu, možda je snimljeno prije Pariza...

Podsjetimo, US Open počinje 26. avgusta i Novak Đoković će braniti titulu, s tim da se još čeka potvrda da će učestvovati.

