Do kada će Đoković da igra? Zavisiće od jednog faktora! Teniski ekspert otkrio šta je sada ključ za Novaka

Patri Muratoglu uvjeren je da će Novak Đoković da igra još nekoliko godina, ali da sve zavisi od jednog faktora.

Izvor: Abdullah Firas/ABACA/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novak Đoković osvojio je sve što može da se osvoji u tenisu. Uzeo je konačno i zlatnu olimpijsku medalju i tako je u svoju vitrinu stavio jedinu stvar koja mu je falila. Šta dalje? Kakva mu je sada motivacija, šta želi, dokle planira da igra?

Mnogi stručnjaci postavljaju upravo ova pitanja, Patrik Muratoglu jedan je od njih. Uvjeren je da srpski igrač može da igra još nekoliko godina, ali da je tu i jedan bitan faktor. "Mislim da Novak može da igra još tri ili četiri godine na najvišem nivo. Glavno pitanje je njegova motivacija. Mislim da se mučio da pronađe motivaciju sve do Olimpijskih igara. Svi su mogli da osjete da je ovo kraj za Rafu, osjetio je to i Novak. Siguran sam da je to uticalo na njegov motiv. Poslije toga se vratio Rafa na šljaku, njegov nivo je bio dobar i rekao bih da je to dalo motiv više Novaku. Siner je počeo da igra dobro, Alkaraz takođe, mislim da mu je to dotaklo malo ego. Vratio se jači, konačno osvojio titulu koju je čekao cijelu karijeru, uzeo je to zlato i kompletirao kolekciju", rekao je Muratoglu.

Jasno je da će sada sve da zavisi od motivacije. "Šta će da se dogodi u budućnosti? U odličnoj je formi, igra nevjerovatan tenis, spreman je da se takmiči. Rekao bih dvije, tri ili četiri godine na najvišem nivou. Ali, treba mu konkurencija. Između njega, Rodžera i Rafe kada je bilo, pokazao je svoju veličinu. Jedini sukob koji sada može da ima je vjerovatno da ga Karlos i Janik poguraju, dobiju, da opet dotaknu njegov ego i da onda poželi da pokaže svima da je još sjajan", zaključio je Muratoglu.

Dok se mnogi bave analizama i planovima Đokovića on je došao u Beograd, bio na Balkonu, na spektakularnom dočeku. Poslije toga otišao je sa srpskim sportistima u jedan beogradski lokal na žurku i tamo je u sjajnoj atmosferi slavio veliki uspjeh. Otkazao je učešće na turnirima u Americi pred US open, tako da će na posljednji grend slem sezone ići bez pripremnog turnira.