Kako se jedan od najvećih srpskih sportista umalo vratio u reprezentaciju uoči Pariza.

Izvor: MN PRESS

Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović iznenadio je mnoge kada je u svom intervjuu za "Mozzart sport" otkrio da je zvao i Andriju Prlainovića da se vrati u nacionalni tim i da je jedan od najvećih ikad bio nadomak povratka.

U teškoj situaciji, poslije niza neuspjeha na velikim takmičenjima, Stevanović je u pripremi za Olimpijske igre kontaktirao sa dokazanim olimpijskim šampionima, među kojima je najzvučnije ime Andrije Prlainovića. O tome nije htio da govori prije turnira, ali sada je pričao iskreno i potpuno otvoreno, u razgovoru u kojem se osvrnuo na povratke iskusnih "delfina", Dedovića, Ćuka, Ubovića...

"Koliko su značajni na Olimpijskim igrama u Parizu bili Nikola Dedović i Miloš Ćuk, vidjelo se. Prethodno sam vratio i Nemanju Ubovića, a imao sam još želja. Imao sam i nekoliko nedoumica oko konačnog spiska. Ljudi znaju za onaj širi koji je objavljen na početku priprema, ali postojao je još širi od toga. Morali smo da ga dostavimo i na njega sam uvrstio sve koje sam mogao. I Duška Pijetlovića, i Andriju Prlainovića, i Filipa Filipovića...", kazao je Stevanović.

"U februaru sam, po povratku iz Dohe, zvao Miloša Ćuka, Nikolu Dedovića i Andriju Prlainovića da se vrate. Prva dvojica su prihvatila, na prvu loptu i Andrija, ali se kasnije predomislio. Zašto je to tako – ne znam. Ali, rekao sam mu: 'Sješćemo, pričaćemo.' On je bio najsrećniji zbog našeg uspjeha, bio je kao malo dijete. Prvi nam je čestitao i poslije Fukuoke. Želim da čujem zašto se predomislio, jer bi mu ovo bile pete Olimpijske igre. Žao mi je što nije bio tu, mnogo bi nam značio. On je čovjek vaterpola, ma genije", kazao je Uroš Stevanović.

Vidi opis Prlainović pristao da opet igra za Srbiju, pa se predomislio! Stevanović o ovome nije htio da priča prije Pariza Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Andrija Prlainović je jedan od lidera najslavnije generacije u istoriji srpskog sporta, ne samo vaterpola. Sa njim na čelu tima, reprezentacija je objedinila sve svjetske titule, uključujući i zlato iz Rija, koje je potom sa saigračima branio i odbranio u Tokiju 2021. Nažalost, poslije toga se povukao zajedno sa Filipom Filipovićem, braćom Pijetlović, Stefanom Mitrovićem i Milanom Aleksićem, a iz te generacije u Parizu nije bio ni golman Branislav Mitrović, odlukom selektora tokom olimpijskog ciklusa.

Prlainović je prethodnih sezona igrao u Francuskoj za Marsej i na Malti, a slobodno olimpijsko ljeto koristio je za uživanje u rodnom Herceg Novom, odakle je očigledno veoma posvećeno navijao za svoje doskorašnje saigrače, koji su uspjeli da "vežu" treće srpsko olimpijsko zlato. Procijenio je Andrija očigledno da mogu da ostvare takav uspjeh i bez njega - i još jednom bio u pravu.