Kako su Srbi pobijedili turskog Džejms Bonda? Zorana Arunović za MONDO progovorila o kolegi koji je postao hit

Zorana Arunović je u intervjuu za MONDO pričala i o Jusufu Dikeču, kolegi koji je postao viralan zbog svog načina pucanja.

Izvor: Eurosport/Printscreen

Zorana Arunović i Damir Mikec obradovali su naciju i na Olimpijskim igrama u Parizu donijeli su prvu medalju Srbiji. I to zlatnu. U finalu su pobijedili turski tandem Jusufa Dikeča i Seval Ilajdu Tarhan. Oni su uzeli odličje, ali se poslije tog finala mnogo više pričalo i pisalo o Turčinu. Zašto? Zbog njegovog specifičnog načina pucanja.

Za razliku od ostalih takmičara, on je pucao samo sa naočarima za vid, bez ikakvih dodatnih pomagala. Dovoljno je to bilo da mu na društvenim mrežama daju nadimak "turski Džejms Bond". Kako je bilo dobiti ga u finalu pitali smo upravo Zoranu. ž

"Kako ono bješe. Mi smo uzeli zlato, ali on je ukrao srca svih. Jusuf je tip, to je kolega. Znam ga 20 godina, to kako on puca djeluje opušteno i lagano. To je stil koji on njeguje, nikome nije jasno kako nišani sa dva oka", rekla je Zorana u intervjuu za MONDO.

Iako možda na snimcima i slikama djeluje da on sve to radi lagano i bez problema, istina je malo drugačija.

"Mi smo učeni da koristimo samo jedno oko za nišan. Imala sam i ja neki pokušaj da probam sa dva oka, potrebno je jako puno fokusa, što mi ne treba sada u životu. Izgleda da je opušten, ali je on uložio godine, sate i puno metaka da bi to tako izgledalo. Možda izgleda, ali on nije opušten, ko može opušten da puca u finalu Olimpijskih igara", zaključila je Arunovićeva.

Ovo je Jusuf Dikeč:

Pogledajte i cijeli intervju Zorane Arunović za MONDO:

Razgovor sa zlatnom olimpijkom. Izvor: YouTube/MONDO