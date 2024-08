Plakala sam od Pariza do Beograda! Zorana donijela zlato kući i opet se rasplakala!

Heroina srpskog sporta se vratila u Beograd sa Olimpijskih igara

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Zlatna srpska olimpijska Zorana Arunović doputovala je iz Pariza u Beograd u noći između četvrtka i petka. Bez Damira Mikeca, drugog člana zlatnog strelačkog tandema, ona se obratila javnosti, dok je on ostao u Parizu, da bodri ostale srpske sportiste. Zorana je govorila veoma emotivno poslije svog uspjeha karijere - prve olimpijske medalje.

"Baš mi je bio lijep put od Pariza dovde, pokušala sam da se pripremim za ovo. Prvi put sam u avionu ostala sama, u smislu da dva i po sata niko nije bio pored mene i da sam mogla da budem sama sa svojim mislima. Baš je bilo emotivno, uzela sam salvetu, pa sam brisala suze. Bio je baš emotivan let od Pariza do Beograda", kazala je Zorana u društvu Jelene Arunović, svog trenera.

Koliki je teret pao sa leđa? "Kolega Mikec je rekao da je to negdje oko pola kilograma", nasmijala se. "Neprocjenjivo je, apsolutno. I evo, sad ću opet da se rasplačem", dodala je ona.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Kako je izgledao dan finala?

"Bila je to topla noć, sa visokom temperaturom i bez klime, ali više je bila emocija koju je neophodno bilo neutralisati, da bismo mogli da nastupimo u narednom danu. Od 00.30 do 4 ujutru sam spavala i nisam mogla, znala sam da me čeka meč za zlatnu medalju, uključila sam telefon, vidjela da je ova dama budna, poslala sam joj poruku i otišli smo u šetnju oko Olimpijskog sela. Bilo je vrlo malo, obišli smo ga za tri minuta, ali gledale smo da se spremimo da u 9.30 budemo potpuno razbuđene i na maksimumu. Kao što vidite, uspjeli smo."

"Damir i ja - klasa"

"Ono što karakteriše Damira i mene jeste klasa. Da, rekla bih klasa i konstantna potreba da budemo bolji. Znali smo da možemo da se oslonimo jedno na drugo i to smo i radili. I kada ja nisam bila dobra, on je uzimao lidersku ulogu i obrnuto. Našla sam način da nas dovedem u egal, a on je zadao taj finalni hitac. I pobijedili smo i danas možemo da kažemo da smo Damir Mikec i Zorana Arunović, nas dvoje i zemlja Srbija - olimpijski šampioni", dodala je inspirisano Arunović.

Pogledajte kako je izgledao njen doček u Beogradu: