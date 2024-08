Filip Krajinović objavio kraj karijere: Izgubio na US Openu i napisao dirljivo pismo

Sjajni srpski teniser Filip Krajinović odlučio je da se povuče nakon poraza na US Openu.

Srpski teniser Filip Krajinović odlučio je da završi profesionalnu karijeru. Uoči kvalifikacija za US Open, Krajinović je tako nešto nagovijestio na svom Instagramu, međutim nije do kraja bilo jasno da li se to odnosi samo na učešće na prestižnom grend slemu u Njujorku ili na cjelokupnu karijeru.

Ipak, nakon poraza od Rodionova, postalo je jasno da je to bio njegov posljednji meč na ATP turu i da se povlači iz tenisa, poslije 16 godina lijepe karijere. Bio je svojevremeno jedan od najboljih juniora svijeta, dok mu je najbolji plasman u seniorskoj konkurenciji bio 26. mjesto krajem aprila 2018. Na grend slemovima najdalje je stizao do trećeg kola.

Njegovo saopštenje koje je objavio na Instagramu povodom kraja karijere prenosimo u cjelosti:

"Zdravo svima, potičem iz malog grada na sjeveru Srbije, Sombora. Tenis je u mojoj porodici uvijek bio dio svakodnevnog života; moj otac, brat i oba strica odrasli su na terenima Teniskog kluba Žak Sombor. Otac me je svakodnevno vodio sa sobom da gledam kako igraju, učeći me prvim koracima u tenisu, ni ne sluteći da će to postati moja prva i najveća ljubav. Reket je bio veći od mene, ali moja želja da svaki dan provedem na terenu bila je veća od reketa. Proveo sam divno i nezaboravno djetinjstvo na tim prelijepim terenima, gde sam stekao prijatelje koji su i danas najvažniji u mom životu.

Svoj prvi turnir odigrao sam već sa osam godina i vratio se kući sa peharom u rukama. Kasnije sam postao državni prvak u kategorijama do 10, 12, i 14 godina, nakon čega me je moj teniski put odveo u Ameriku.

Veliku zahvalnost dugujem IMG Tenis Akademiji Bolitijeri i menadžeru Olivijeu van Lindonku, koji me je pozvao i pružio mi najbolje moguće uslove u tom ključnom trenutku mog teniskog razvoja. Proveo sam pet nezaboravnih godina u njihovom okruženju, tokom kojih sam osvojio nekoliko prestižnih juniorskih turnira i stigao do polufinala na dva juniorska grend slema, što me je svrstalo među top 8 juniora sveta i omogućilo mi prelazak u seniorske vode sa 16 godina.

Ostvario sam svoj dječački san – dijelio sam teren i takmičio se sa najboljima u istoriji ovog sporta. Kao i u svakom sportu, usponi i padovi su sastavni dio puta. Moj put bio je turbulentno, zanimljivo, i ponekad, mnogima pa i meni, nelogično iskustvo. Iako ostaje žal za neosvojenim ATP turnirom, ponosan sam na svojih pet ATP finala, uključujući finale Mastersa u Parizu i prestižnog turnira u Kvinsu, što me je dovelo do mog najboljeg ranga, 26. mesta na svijetu. Naravno, tu je i najljepši dio moje karijere a to je Dejvis kup, gde mi je bila izuzetna čast da punih 15 godina dijelim svlačionicu sa šampionskom generacijom.

Kada se osvrnem na sve što sam postigao i na sve što mi je tenis pružio, neizmjerno sam zahvalan i srećan što sam bio na ovom putu, gdje sam stekao najbolje prijatelje i doživio nezaboravne trenutke. Želim da se zahvalim svojoj porodici, svim trenerima i sponzorima koji su bili uz mene do posljednjeg trenutka, do odluke da stavim tačku na ovo prelepo poglavlje života i započnem novo.

Teška srca želim da objavim kraj moje profesionalne teniske karijere. Hvala ATP, hvala tenisu i svim navijačima na podršci. Zauvijek ćete biti u mom srcu", napisao je Filip Krajinović.

Velike stvari su se predviđale Filipu jer je bio talenat, međutim, nije tajna da je bio malo i lijen, a pogotovo u teretani. Možda smo subjektivni, ali on je najbolji igrač koji nikad nije osvojio ATP titulu. "Somborski Agasi" mu je nadimak koji je dobio zahvaljujući Niku Boltijeriju jer je, navodno, Nik vidio novog Andrea u njemu. Na Boltijerijevoj Akademiji je trenirao sa dosta velikih igrača, recimo sa braćom Ančić, Mariom i Ivom.

Bio je Filip mnogo puta blizu titule. Ima čak pet izgubljenih finala. Najbolji rezultat ostvario je 2017. u Parizu na turniru iz serije Masters 1000. U popularnom "Bersiju", Krajinović je došao do finala kao kvalifikant, a u finalu je od njega bio bolji Džek Sok koji je preokrenuo rezultat na tom meču nakon što je Srbin imao 1:0 u setovima. Na putu do finala, meč mu je predao i Rafael Nadal u četvrtfinalu.

Filip Krajinović je 2010. stigao do polufinala ATP Beograda gdje ga je porazio Sem Kveri koji je i osvojio turnir, a u četvrtfinalu mu je meč predao Novak Đoković. Filip je jednom prilikom rekao kako se, i dan danas, šali sa Novakom zbog tog meča. Kaze da Novak ne priznaje taj poraz jer je bila predaja, a Filip mu na to, uz osmijeh, odgovara: "Pričaj ti šta hoceš, ja sam tebe pobijedio". Filip je, takođe, pobijedio Novaka na egzibicionom turniru "Adria Tur" koji se organizovao zbog neigranja izazvanog pandemijom.

Filipu želimo sve najbolje. Ostaje veliki žal što je ostao "kratak" za ATP titulu, ali sigurno je ostavio trag u srpskom tenisu.

