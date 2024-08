Slavna Amerikanka oglasila se o Novaku Đokoviću i njene riječi moraju svi da čuju.

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković osvojio je Olimpijske igre u Parizu i tako stigao i do posljednjeg velikog trofeja koji mu je nedostajao u karijeri. Pored Olimpijskih igara ima trofeje sa svih Masters turnira i to najmanje dva puta, kao i sa svakog grend slem turnira gdje je svaki osvajao najmanje tri puta. Zbog toga bi mu dozvolila da ode u penziju čak i velika navijačica Kris Evert, bivša teniserka koja se bori protiv teške bolesti!

Pored nabrojanih rezultata, Novak Đoković je rekorder po broju nedjelja na prvom mjestu ATP liste, rekorder po broju nedjelja na prva dva i prva tri mjesta ATP liste, ima bolji međusobni skor od Rodžera Federera, Rafaela Nadala i svih drugih velikih rivala kroz karijeru. Šta ga onda "gura" da u karijeri pravi velike rezultate i još se bori protiv pojedinih igrača koji su i dvije decenije mlađi?

"Ako osvoji 25. grend slem, mislim da će prestati da igra. 'Prekinuće vezu' s Margaret Kort. On je osvojio Olimpijske igre, što je bio vrlo važan cilj za njega. Što se tiče 25- grend slema, da li mu znači toliko? Da li može da pronađe istu energiju koju je dobio na Olimpijskim igrama?", istakla je Kris Evert i dodala: "Opet će se suočiti sa zaista teškim takmičenjem. Može li to da uradi dva puta u nizu, Olimpijske igre, pa US open? Dozvolila bih mu da se penzioniše poslije toga. Rekla bih 'Imate dozvolu svih na svijetu da odete u penziju' To bi bilo epski. On je vrlo motivisan, više nego bilo ko koga sam vidjela. Imao sam mnogo uspona i padova u svom životu, braku, odnosima sa ljudiima... Zbog toga je motivisan."

Vidi opis Novak im je bio loš momak, a Federer i Nadal dobri! Kris Evert: Đoković zna šta je sve trpio! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 14 / 14

Evert je impresionirana kako Novak Đoković igra, iako do Olimpijskih igara nije osvojio nijedan trofej u sezoni. "Takođe je riješio sve probleme. On je dobar komunikator i zna kako da riješi stvari. Čini se da je u ovom trenutku u najboljoj formi poslije dugo vremena. Mislim da bi bilo herkulovski ako bi osvojio ovaj turnir i dostigao 25. grend slem. On mora biti najbolji muški igrač svih vremena. To je već u mislima mnogih ljudi", istakla je čuvena Amerikanka.

Kris Evert, koju zbog 18 singl, tri dubl grend slem titule, četiri Završna mastersa i osam FED kup titula - uz nebrojeno drugih rekorda - mnogi smatraju najvećom igračicom svih vremena, smatra da je Novak zaslužio sve lijepo što mu se desilo u karijeri. Po njenim riječima, predstavljali su ga kao lošeg momka dok su igrali Federer i Nadal, a on naporno radio da im parira.

"Osvojio Olimpijske igre, nakon onoga što je prošao sa operacijom, sa naizgled Alkarazom koji je počeo da preuzima, da bi se Đoković vratio i pronašao otpornost. Otkrio je taj nivo tenisa, koji zapravo nismo vidjeli cijele godine, jer on nije osvojio turnir cijele godine, to je bilo kao iz bajke", rekla je Evert i dodala: "Ne bih to očekivala. Bila je to bajka. Ali, znaš šta? Vjerujem u karmu. Ovaj momak je cijeli život radio na sebi, trpio je mnogo štampe i što je bio loš momak sa Federerom i Nadalom. On to zaslužuje. On sve to zaslužuje.”

Kris Evert je i ranije isticala koliko voli i poštuje Novaka Đokovića, a kada je saopštila da joj se vratila teška bolest srpski teniser bio je jedan od prvih koji su joj poslali poruku. Na društvenim mrežama povremeno kači snimke na kojima je Novak, a jasno je da detaljno prati karijeru najboljeg svih vremena.

Vidi opis Novak im je bio loš momak, a Federer i Nadal dobri! Kris Evert: Đoković zna šta je sve trpio! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: CAROLINE BLUMBERG/EPA Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: CAROLINE BLUMBERG/EPA Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MIGUEL MEDINA / AFP / Profimedia Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: CAROLINE BLUMBERG/EPA Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: CAROLINE BLUMBERG/EPA Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: CAROLINE BLUMBERG/EPA Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: CAROLINE BLUMBERG/EPA Br. slika: 21 21 / 21 AD

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:16 Novak Đoković, Ju-Es open, Njujork Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)