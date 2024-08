"Nikome u zatvoru ne pričaj o ovome": Pijan usmrtio hokejašku zvijezdu SAD, sve šokirao reakcijom u sudu

Jutro prije venčanja svoje sestre, braća Džoni i Metju Godru poginuli su kada je na njih naletio džip, za čijim je volanom navodno sjedio pijani vozač. Evo kako je reagovao u sudu, gdje se teško mirio sa odlukom da ostaje iza rešetaka!?

Poznati američki hokejaš Džoni Godru (31) stradao je u strašnoj nesreći kod Nju Džersija, dok je sa bratom vozio bicikl, a na njih naletio pijani vozač džipa. Sjedinjene Države ostale su u šoku, jer je Godru ol-star igrač i hokejaška zvijezda, a pojavile su se i prve informacije u vezi sa procesom protiv osumnjičenog za ubistvo, Šona Higinsa (43).

Prema pisanju tamošnjih medija, osumnjičeni je u četvrtak uveče negodovao kada je saznao da će ostati u zatvoru i tokom nedjelje. Čim je čuo da mu je određen pritvor do 5. septembra bez prava da izađe iz zatvora uz plaćanje kaucije, Higins je navodno dobacio: "Dakle, ovdje sam do četvrtka?".

Sudija Majkl Dž. Silvanio objasnio mu je da je uobičajeni pritvor od 72-sata produžen zbog praznika, Higins se zavalio u stolicu i čuo se njegov duboki uzdah. Maksimalna kazna za ovakvo ubistvo je sedam godina, a njemu se dva takva djela stavljaju na teret. Ipak, uprkos svemu, mediji prenose da osumnjičeni nije mijenjao izraz lica kada mu je predočeno da je usmrtio dvije osobe.

Osumnjičeni nije bio lično prisutan, već se obratio video-vezom iz zatvora, a u sali nije bilo članova njegove porodice. Branio ga je branilac po službenoj dužnosti, Kodi Duli, koji ga je upozorio pred svima: "Nemoj nikome u zatvoru da pričaš o svom slučaju. Ja ne bih razgovarao ni sa kim o tome osim sa svojim advokatom".

Higins je na to uzvratio da planira da angažuje privatno svog advokata. "To što govorite odnosi se na period kada budem unajmio advokata. U ovom trenutku nemam telefon, ne mogu da dođem do bilo koga. Kako da započnem taj proces (angažovanja branioca)?", pitao je on.

Sudija mu je na to uzvratio da nađe nekoga u zatvoru da mu pomogne ili da pita nekoga od članova porodice ili prijatelja ko je spreman da mu pomogne.

Nakon strašne nesreće, ovo pojavljivanje osumnjičenog pred sudom dogodilo se otprilike istovremeno kada su ubijena braća Godru trebalo da budu na vjenčanju svoje sestre u Filadelfiji. Naravno, zbog tragičnih okolnosti, to vjenčanje je otkazano.

Džoni Godru ostavio je za sobom suprugu i dvoje djece - Nou (1) i Džonija, bebu od šest mjeseci.